Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi vstoupili do 3. předkola Evropské ligy proti Skënderbeu Korcë domácí výhrou 2:1. Do vedení Středočechy poslal ve 41. minutě Jan Chramosta, hosté sice pět minut před koncem se štěstím srovnali díky vlastnímu gólu Pavla Čmovše, kterého do hlavy nastřelil Liridon Latifi, ale Adam Jánoš okamžitě odpověděl. Efektní patičkou zařídil důležité vítězství do odvety hrané za týden v Albánii.

Svěřence generálního sportovního manažera Dušana Uhrina mladšího může mrzet velké množství zahozených šancí, protože měli šest dalších velmi dobrých příležitostí. Jakub Rada mimo jiné trefil břevno. I tak si ale vezou do odvety výsledek, který jim dává naději na to, že na pátý pokus projdou do 4. předkola.

Mladé Boleslavi se povedlo navázat na týden starý vydařený zápas se Shamrockem, hráči v domácím prostředí diktovali hru a vytvářeli si jasné šance. Už v 6. minutě předvedla podobnou akci jako při gólu do sítě Shamrocku, nebezpečně vystřelil Chramosta, ale zkušený brankář Shehi vyrazil míč mimo branku.

Ve 13. minutě vyšla další kombinace a Mebrahtu se objevil sám před brankářem. Ani tentokrát ho v jasné šanci neprostřelil. A chvíli na to skončila technická střela Rady zpoza vápna na břevně.

Albánský celek se dostával do útoku sporadicky a musel se hlavně bránit. Také velmi často zdržoval povalováním na zemi po soubojích, což domácí publikum odměňovalo netrpělivým pískotem.

Ve 41. minutě už se ale Mladá Boleslav dočkala. Mareš z levé strany odcentroval, Mebrahtu sice míč podskočil, ale od obránce se balon dostal k Chramostovi, který střelou k tyči potvrdil střeleckou formu. Včetně přípravy dal už devátý gól v osmi zápasech.

Ve druhé půli hráči Skënderbeu začali více kombinovat a domácí už nebyli tolik ve hře, ale i tak v 54. minutě nebezpečně vystřelil Matějovský. Shehi však ránu lapil. O chvíli později po Fabiánově centru hlavičkoval Mebrahtu jen o centimetry vedle.

Mladoboleslavští ale vypadli z mezihry a soupeř začal zlobit. Chyběla mu však lepší finální fáze. Střela střídajícího Gavazaje z dálky ale byla natolik nebezpečná, že albánští fanoušci už slavili, než pochopili, že míč skončil těsně vedle.

V 86. minutě už hosté vyrovnali. Albánský reprezentant Latifi vypálil do hlavy stopera Čmovše a od něj se míč smolně odrazil do domácí branky. Latifi skóroval už počtvrté v této pohárové sezoně, i když mu UEFA autorství gólu odebrala a označila trefu za vlastní.

Jenže český celek měl bleskovou odpověď dvou střídajících hráčů. Magera odcentroval a Jánoš na přední tyči poslal míč šikovně patičkou do branky.

Hlasy po utkání:

Dušan Uhrin mladší (generální sportovní manažer M. Boleslavi): "První půli jsme hráli velice dobře, měli jsme jasné šance, kontrolovali jsme hru, i v obraně jsme soupeře k ničemu nepouštěli a plnili jsme si úkoly. Ve druhé půli ale naše tempo opadlo. Přesto ale i tak jsme měli šance rozhodnout. Ale nakonec jsme si dali branku sami. Pozdě jsme zavírali hráče, kteří mají techniku. Naštěstí jsme však přeci jen vyhráli a do Albánie jedeme s odhodláním postoupit. Zbytečně jsme nabídli soupeři příležitost. Inkasovaný gól je vždy problém, protože jim doma stačí vyhrát 1:0. My tam ale pojedeme s tím vstřelit branku a poprat se o postup."

Ilir Daja (trenér Skënderbeu): "Chtěli jsem začít aktivně, to se nestalo a ztráceli jsme míče v nebezpečných zónách. První půle pro nás nebyla dobrá. Ale druhá byla jiná. Měli jsme více ze hry, dali jsme gól, což je pro nás dobře, ale ztratili jsme koncentraci a hned inkasovali. To se v takové soutěži nesmí stávat. Oba týmy mají nyní vyrovnanou šanci na postup. Gól vstřelený venku nám dává velkou šanci a odveta bude jiný příběh."

Adam Jánoš (záložník M. Boleslavi): "Neberu se jako hrdina. Šli jsme si pro to jako tým. Měli jsme tam mraky šancí, mohli jsme vyhrát 4:0, jen je škoda, že jsme je nedali a naopak soupeře pustili do hry. Bylo důležité, že jsme na jejich gól rychle zareagovali. Lukáš Magera mi to hezky prostrčil mezi dvěma hráči vzduchem a mně už nezbývalo nic jiného, než to zkusit patou. Je štěstí, že to tam takhle padlo. Netrénuji to, protože nejsem útočník. Udělali jsme si odvetu těžší. Ale máme jednobrankové vedení, i když gól z venku má větší hodnotu. Máme to ve svých rukou a pojedeme si pro vítězství."

Jan Chramosta (útočník M. Boleslavi): "Střelecká forma drží, jsem za to rád. Góly se ode mě čekají. Pomohl jsem k vítězství, s tím jsem spokojený. Ale gólů mělo být jednoznačně víc. V první půli jsme mohli dát klidně tři. Trochu nás to pak dohnalo, když vyrovnali. To bylo hrozné. Ze střídačky to člověk nemůže ovlivnit, není to příjemné. Oni měli územní převahu, ale vyložené šance ne. Pak tečovaná střela, gól. Smůla. Trochu jsme si o to ale koledovali. Naštěstí to pro nás byl impulz, vyhecovalo nás to. A přišel gól a výhra. Inkasovaný gól je nepříjemný. Na druhou stranu jsme vyhráli a ukázalo se, že se s nimi dá hrát."

Tomáš Fabián (obránce M. Boleslavi): "Na pravém beku jsem hrál poprvé v životě, ale snažil jsem se tomu nějak přizpůsobit. Snažil jsem se odehrát zápas stejně jako na levé straně, kde hraji obvykle. Měl jsem to sice přes nohu, ale myslím si, že to i tak bylo celkem fajn. Díky gólu Adama Jánoše se zápas nakonec zvrátil na naši stranu. Sice jsme inkasovali, ale i tak do odvety půjdeme stejně, jako jsme šli do dnešního zápasu, budeme hrát na vítězství. Čekáme určitě bouřlivé prostředí, protože Albánci jsou horkokrevní. Každopádně to tam bude hodně těžké."

Mladá Boleslav - Skënderbeu Korcë 2:1 (1:0)

Branky: 41. Chramosta, 87. Jánoš - 86. vlastní Čmovš. Rozhodčí: Sant - Vella, Portelli (všichni Malta). ŽK: Nimaga, Plaku, Radaš (všichni Skënderbeu). Diváci: 4487.

M. Boleslav: Diviš - Fabián, Da Silva, Čmovš, Fleišman - Rada - Přikryl (78. Jánoš), Matějovský, Mareš, Chramosta (67. Magera) - Mebrahtu (87. Komličenko). Trenér: Uhrin ml.

Skënderbeu: Shehi - Vangjeli, Radaš, Jashanica, Mici - Muzaka (78. Shkodra), Nimaga, Osmani (88. Dita) - Taku (67. Gavazaj), Plaku, Latifi. Trenér: Daja.