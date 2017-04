Brno - Fotbalisté Mladé Boleslavi zvítězili ve 25. kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 3:2 díky hattricku Australana Golgola Mebrahtua. První domácí gól vstřelil Jakub Přichystal a druhý Pavel Zavadil. Boleslav si upevnila čtvrté místo v tabulce, na třetí Spartu ztrácí jeden bod, ale letenský tým má k dobru nedělní šlágr s Plzní.

Trenér Brňanů Habanec postavil místo potrestaného střelce Řezníčka na hrot útoku Taščiho. Boleslavský kouč Svědík po nevydařeném duelu v minulém kole s Bohemians sáhl k ráznému řezu do sestavy, v níž vyměnil šest hráčů. Pouze na lavičce zůstali Čmovš, Magera, Ljevin nebo Železník.

Hosté působili v úvodu zápasu živějším dojmem, větší aktivitou ovládli střed hřiště, do koncovky se však nedostali. Brňané poprvé zahrozili ve 12. minutě, kdy Buchtova střela ze třiceti metrů proletěla těsně vedle tyčky. O čtyři minuty později unikl Ashiru po pravé straně. Jeho centrovaný míč se od domácích zadáků odrazil k volnému Přichystalovi, který tvrdou ranou pod břevno otevřel skóre utkání.

Po inkasovaném gólu boleslavští fotbalisté zrychlili své útočné akce. První slibnější šanci měl ve 28. minutě Stronati, jehož hlavičku brankář Melichárek zneškodnil. O minutu později Stronati z levé strany po dlouhém nákopu před brněnskou branku trefil tyčku, odražený míč se dostal k volnému Mebrahtuovi a ten vyrovnal. V závěru poločasu se dostal do šance hostující Fleišman, který přestřelil branku.

Po změně stran převzali režii zápasu do svých rukou boleslavští fotbalisté. Větším důrazem i agresivitou dostali soupeře pod tlak, který zúročili po hodině hry. Domácí obránce Jablonský fauloval v trestném území Mareše a Mebrahtu vstřelil z penalty druhý gól.

Za pouhé tři minuty Zavadil z přímého kopu na hranici šestnáctky trefil přesně horní růžek boleslavské branky. Z vyrovnání se však Zbrojovka radovala pouhé dvě minuty. Po chybě domácích zadáků Mebrahtu propálil Melichárka potřetí.

I když domácí v závěrečných dvaceti minutách získali převahu, vyrovnat se jim už nepodařilo. Největší šanci měl v 87. minutě Zavadil, jehož přímý kop z levé strany vyrazil hlavou střídající Magera.

Hlasy po utkání

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Zápas jsme začali jinak, než předcházející utkání. Počítali jsme s tím, že bude Boleslav spoléhat na nákopy. Místo toho byl soupeř hodně na míči. My jsme z toho měli úlek, pozdě jsme k protivníkovi přistupovali a nezvládali doskoky. Po nadechnutí jsme konečně dali v zápase první branku. Nechali jsme však soupeře vyrovnat. V průběhu druhé půle jsme se patnáct minut nedokázali dostat do hry. V momentě, kdy jsme srovnali na 2:2, jsme měli hrát jinak. Bod by pro nás byl cenný. Náš tým začínal mít kvalitu. Bohužel z nucených změn při absenci Řezníčka a zraněného Poláka už náš výkon nebyl takový. Hluchých momentů bylo v naší hře tentokrát dost. Dnešní výkon byl pro mě zklamáním."

Martin Svědík (trenér M. Boleslavi): "Chtěli jsme napravit naši reputaci z domácího zápasu s Bohemians. Do zápasu jsme vstoupili aktivně, paradoxně jsme ale inkasovali první gól. Největší změnou od předešlých zápasů bylo, že taková situace náš výkon většinou utlumila. Tentokrát to bylo naopak a vyrovnali jsme. V prvním poločase se nám nepovedla asi pětiminutová pasáž, kdy jsme soupeře pouštěli do brejků. Reagovali jsme na to ve druhém poločase, kdy jsme změnili hru a získali převahu a dali z penalty druhý gól. Jenže po zbytečném faulu před šestnáctkou soupeř vyrovnal. Neztlumilo nás, okamžitě jsme dali gól na 3:2 a cenné vítězství udrželi."

Zbrojovka Brno - FK Mladá Boleslav 2:3 (1:1)

Branky: 16. Přichystal, 63. Zavadil - 29., 60. z pen. a 65. Mebrahtu. Rozhodčí: Ardeleánu - Koval, Arnošt. ŽK: Vraštil, Kijanskas, Jablonský - Keresteš. Diváci: 2918.

Sestavy:

Brno: Melichárek - Vraštil (82. Rybička), Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Zavadil, Buchta (75. Buchta) - Ashiru, Krejčí (67. Lutonský), Přichystal - Tašči. Trenér: Habanec.

M. Boleslav: Vejmola - Jánoš, Da Silva, Stronati, Keresteš - Takács, Fleišman (75. Kysela) - Nečas (82. Magera), Mareš, Přikryl - Mebrahtu (85. Čmovš). Trenér: Svědík.