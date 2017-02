Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi už sedm zápasů čekají na ligové vítězství. Naposledy v polovině října porazili Bohemians Praha 1905 a od té doby získali jen čtyři body, čímž z čela tabulky spadli na pátou příčku. Napravit to budou chtít doma proti Teplicím v pondělní dohrávce 18. kola.

Jenže i Severočeši budou chtít uspět, jelikož je to pro ně možná poslední šance, jak se udržet v boji o poháry. Pokud prohrají, budou ztrácet na páté místo už devět bodů.

Oba celky na úvod jara získaly po bodu. Teplice uhrály doma remízu 1:1 s Brnem, Mladá Boleslav si stejný výsledek odvezla z Karviné. Ovšem jen díky dobrým zákrokům brankáře Jana Šedy. Herně totiž to od Mladé Boleslavi nebylo ono a nový trenér Martin Svědík věří, že v domácím prostředí předvedou jeho svěřenci mnohem lepší výkon.

"Věřím, že na domácím hřišti boleslavské příznivce nezklameme a předvedeme kvalitní výkon. Snadné to však nebude, neboť Teplice jsou zkušeným týmem s dobře organizovanou a důraznou defenzivou, z které těží na venkovních hřištích," prohlásil Svědík, který v zimě nahradil Leoše Kalvodu.

"Zápas v Karviné se nám moc nepovedl, teď se chceme co nejlépe připravit na Teplice a převést na hřiště to, co jsme hráli v přípravě," doplnil záložník Ladislav Takács, který přišel do Mladé Boleslavi právě z Teplic a tak má o motivaci postaráno.

Teplice před jarem oznámily, že chtějí minimálně udržet současné šesté místo v tabulce. Pokud však chtějí pomýšlet na jeho vylepšení, nesmějí si dovolit prohrát. Bez bodu přitom odjížděly při posledních třech návštěvách Mladé Boleslavi.

"Mladá Boleslav je ofenzivní tým, ale první jarní kola nejsou o nějakých gólových hodech. Bude rozhodovat, kdo dostane nejméně gólů. Naposledy se Boleslav v Karviné moc neprosadila. Teď to nebude jiné, nebude to o moc gólech a musíme to být my, kdo branku dá," řekl teplický útočník David Vaněček. "Osobně mám na Boleslav jen dobré vzpomínky, protože jsem jí na jejím stadionu dal první ligový gól," připomněl.

Utkání začne v pondělí v 17:00, přímý přenos vysílá ČT sport.