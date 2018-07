Mladá Boleslav - Páteční zápas Mladé Boleslavi s Olomoucí otevře druhé kolo první fotbalové ligy. Oba týmy chtějí napravit nepovedený vstup do sezony. Středočeši ve Zlíně neudrželi dvoubrankové vedení a prohráli 2:3, tři góly na úvod inkasovala také Sigma, která doma podlehla pražské Slavii 0:3.

"Ve Zlíně jsme začali výborně, v první půli jsme hráli dobrý fotbal, ale do druhé půle jsme nevstoupili ideálně, Zlín do toho šlápnul a po našem druhém gólu jsme dostali gól ze standardky, což je nakoplo a závěr utkání jsme nezvládli," vrátil se k sobotnímu utkání mladoboleslavský obránce Ladislav Takács.

Mladoboleslavští se v minulém ročníku nejvyšší soutěže doma nebývale trápili. Svěřenci Jozefa Webera na svém stadionu získali z 15 zápasů pouhých 13 bodů, což bylo nejméně ze všech. "Chceme si vylepšit bilanci. Kluky omlouvalo, že jsme hráli o záchranu. Teď už nás nic omlouvat nebude a musíme domácí výkony zlepšit," upozornil trenér Weber.

Jeho protějšek Václav Jílek věří, že obě mužstva se z úvodních porážek během týdne otřepala. "My jsme prohráli jednoznačně, Boleslav ztratila dvoubrankové vedení, což samozřejmě není určitě příjemné, ale i to fotbal přináší. O to důležitější to páteční utkání pro oba týmy bude," konstatoval Jílek.

"Do Boleslavi pojedeme zase s hlavami nahoře a pevně věřím, že odtamtud něco přivezeme. Uvidíme, zda už bude připraven hrát Plšek, který se zotavuje, ale zatím to není jisté," doplnil kouč Hanáků, kteří vyhráli oba vzájemné ligové duely v minulé sezoně.

Páteční předehrávka má výkop v 18:30, hlavním rozhodčím bude Pavel Orel. Přímý přenos nabídne televizní stanice ČT sport.

Hlasy před páteční předehrávkou:

Statistické údaje před předehrávkou: -------- FK Mladá Boleslav (10.) - Sigma Olomouc (16.) Výkop: pátek 27. července, 18:30 (ČT sport). Rozhodčí: Orel - Caletka, Hock. Bilance: 24 8-8-8 35:35. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Kamenár - Pauschek, Takács, Král, Fabián - Hůlka, Matějovský - Diviš, Přikryl, Konaté - Komličenko. Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Texl, Kalvach, Houska, Falta - Nešpor. Absence: nikdo - Plšek (nejistý start). Nejlepší střelci: Matějovský, Komličenko (oba 1) - nikdo. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála oba vzájemné zápasy minulé ligové sezony - M. Boleslav vyhrála jediné z posledních 5 domácích ligových utkání s Olomoucí - M. Boleslav v prvním kole přišla o vedení 2:0 a prohrála ve Zlíně 2:3, Olomouc doma podlehla Slavii 0:3 - M. Boleslav prohrála poslední 2 ligové zápasy a v obou inkasovala 3 góly - M. Boleslav byla v minulé ligové sezoně nejhorším týmem doma, kde vyhrála jen 3 z 15 utkání - M. Boleslav doma vyhrála jediné z posledních 8 ligových utkání - Olomouc venku z posledních 5 ligových zápasů jen jednou prohrála - Falta (Olomouc) dal v posledních 3 zápasech s M. Boleslaví 4 góly, celkem proti M. Boleslavi zaznamenal 5 ze svých 8 ligových branek - Polom (Olomouc) může odehrát 50. ligové utkání