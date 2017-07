Výsledky odvetných zápasů 2. předkola Evropské ligy:

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi postoupili do 3. předkola Evropské ligy. V odvetě 2. předkola doma porazili Shamrock Rovers 2:0 a v součtu s úvodní výhrou 3:2 si s přehledem pohlídali první postup v pohárech od roku 2014. Už za týden ve čtvrtek je doma čeká od 18:00 Skënderbeu Korcë, které postoupilo přes Kajrat Almaty po výsledcích 1:1 a 2:0. Odveta se uskuteční o další týden později v Albánii.

Góly dali Jan Chramosta a Golgol Mebrahtu, kteří rozhodli i první zápas a potvrdili střeleckou formu. Středočeši pohlednou kombinační hrou bavili diváky, čtvrtý tým irské ligy zahrozil jen nastřelenou tyčí.

Nový generální sportovní manažer a trenér Dušan Uhrin mladší zažil vítěznou obnovenou premiéru na boleslavském stadionu, kde v minulosti už dvakrát působil.

Domácí sice měli náskok z prvního duelu, ale v odvetě nechtěli nechat nic náhodě a od začátku útočili. Po několika závarech protáhl gólmana tvrdou střelou Přikryl, v 9. minutě už ale otevřel skóre Chramosta. Marešovi sice z pravé strany nevyšel centr úplně ideálně a míč mu sklouzl po noze, propadl však k Chramostovi a ten zamířil k tyči. Včetně přípravy se trefil v šestém ze sedmi utkání, do kterých nastoupil pod novým trenérem Uhrinem.

Shamrock v tu chvíli musel dát alespoň tři góly, aby mohl pomýšlet na postup. To domácí uklidnilo a dobře kombinovali. Vrcholem byla 31. minuta, kdy Boleslavští předvedli pohlednou akci. Po dlouhé kombinaci prostrčil Chramosta míč do vápna na Přikryla, ten ještě přihrál vedle sebe na Mebrahtua. Australský útočník zachoval klid, zasekl míč obránci a s přehledem zakončil. Vstřelil svůj třetí gól v tomto dvojutkání.

Krátce po změně stran Shamrock přeci jen zahrozil, když po přetaženém centru hlavičkoval McAllister do protipohybu gólmana Diviše, toho ale zachránila tyč a domácí obránci pak míč odkopli do bezpečí. McAllister měl ještě jedno nebezpečné zakončení, ale jinak si Mladá Boleslav v klidu hlídala postup i výhru důležitou pro český koeficient.

Hlasy po utkání:

Dušan Uhrin mladší (generální sportovní manažer M. Boleslavi): "Chtěli jsme od začátku rozhodnout, proto jsme začali tak útočně. A povedlo se to. Ve druhé půli už jsme polevili a dovolili jsme soupeři šance. Ale jsem rád, že jsme to dovedli k postupu, a těšíme se na dalšího soupeře. Je mi jedno, kdo to bude. Žádnou preferenci nemám. Škoda je, že se nám pro další zápas vykartoval Přikryl, a otázkou je, zda bude k dispozici Chramosta. Pevně jsem doufal, že postoupíme, ale každým dobře odehraným zápasem si zvedáme sebevědomí. Chceme, abychom se pořád zlepšovali, a k tomu patří i pohoda při tréninku. Proto je dobře, že se to takhle povedlo. Máme dostatečně technické hráče na to, abychom hráli fotbal jako dnes v první půli. Když to rozběháme, tak jsme nebezpeční. Bohužel tam pořád máme velké výkyvy. Dokud je koncentrace, hráči plní to, co trénujeme. Ale když koncentrace zmizí, jsou tam veliké rozdíly."

Stephen Bradley (trenér Shamrocku): "První inkasovaný gól byla smůla a hodně zápas ovlivnil. Pak jsme se snažili hrát co nejlépe, ale Boleslav byla opravdu lepší, takže se nám nepovedlo ani uhrát lepší výsledek."

Jakub Rada (záložník M. Boleslavi): "Radost je velká. Je to povedený vstup do sezony. V předchozích ročnících jsme měli opačné pocity, teď je to vzpruha do další práce. Stoprocentně nás to uklidní. Hráli jsme to, co jsme chtěli hrát, byli jsme aktivní a nehráli na 0:0. Hlavně první půle se povedla. Ve druhé půli už to byla spíše vyčkávaná, protože jsme už tolik nepotřebovali se tlačit dopředu, tak jsme je nechali hrát. Druhý gól byl přesně ukázkou toho, jak bychom to chtěli hrát. Škoda, že se to povedlo jen jednou."

Marek Matějovský (kapitán M. Boleslavi): "Samozřejmě jsme šťastní, že jsme to zvládli, ale všechno se teprve rozjíždí a musíme na to navázat v dalších zápasech. Trochu nám pomohlo to venkovní vítězství. Byli jsme klidnější. A když dáte brzy gól, tak vás to ještě více uklidní a kombinace se daří. Po těch dvou gólech sice ještě nebylo po zápase, ale pro ně už to bylo hodně složité. Oni měli kvalitu, tím bych to nesnižoval, ale já byl přesvědčený, že to zvládneme a postoupíme, protože kvalita byla na naší straně. A jsem rád, že se to ukázalo i na hřišti. Ne vždy tomu tak totiž je. Vzhledem ke vzdálenosti bychom teď určitě raději volili soupeře z Albánie, ale to není v našich silách. Počkáme si, jak to dopadne, a pak se budeme chystat."

Jan Chramosta (útočník Boleslavi): "Bylo to těžké, hlavně venku na Shamrocku, ale výsledkově jsme to tam zvládli. Doma jsme si to pohlídali, byli jsme připraveni, hráli jsme to samé jako v Irsku. Dokázali jsme si s tím poradit. Dali jsme rychlý gól, měli jsme víc ze hry, přidali jsme i druhý. Pak už se to spíše dohrávalo. Nebyl to náš záměr. Chtěli jsme v nastaveném trendu pokračovat, ale bohužel hned první standardkou jsme se dostali zbytečně pod tlak, byla tyčka. Ale je to pohárový zápas, vedete 2:0, oni potřebují dát tři góly. Máme v hlavách, ať zbytečně neinkasujeme. To se nám i podařilo. Teď je to úleva. Je nám to předhazované ze všech stran, že předkola nemáme moc dobrá. Ale teď jsme to zvládli. Já si tam nějak natáhl břišní sval. Když jsem to cítil, šel jsem radši dolů, nechtěl jsem riskovat. Věřím, že mě doktoři a fyzioterapeuti dají do pořádku a že to nebude nic vážného."

Boleslav získá do útoku Komličenka a brankáře Agajeva

Fotbalisty Mladé Boleslavi posílí ruský útočník Nikolaj Komličenko a ázerbájdžánský reprezentační brankář Kamran Agajev. V České televizi to řekl prezident klubu Josef Dufek. Oba transfery by měly být dotaženy v pátek.

Dvaadvacetiletý Komličenko už v české lize působil loni na podzim, kdy hostoval z Krasnodaru v Liberci a během 12 ligových zápasů dal tři branky. "Chybí nám hrotový a silný útočník do vápna. Proto se k nám v pátek připojí Komličenko. Věřím, že to dobře dopadne a dopíšeme ho na soupisku pro Evropskou ligu," řekl Dufek v televizním rozhovoru.

"Na hrot máme jen Golgola (Mebrahtua), takže tam potřebujeme posílit. Kromě Komličenka budeme zkoušet i jednoho útočníka z Austrálie," doplnil generální sportovní manažer Dušan Uhrin mladší.

Druhou posilou je zkušený jednatřicetiletý gólman Agajev, který má na kontě 66 startů za ázerbájdžánskou reprezentaci, kde je jedničkou. Kromě třinácti sezon v ázerbájdžánské lize má za sebou i krátká působení v Turecku v dresu Kayserisporu a Karsiyaky. Naposledy chytal v Boavistě Porto. Do Mladé Boleslavi jde jako volný hráč, přiletět má v pátek.

"Potřebujeme posty zdvojit. Jakub Diviš chytá výborně, ale jestli chceme hrát na dvou frontách, musíte mít dva kvalitní brankáře," vysvětlil Dufek. "Chtěli jsme posílit na místě brankáře, kdyby se něco stalo, abychom měli tři dobré brankáře," dodal Uhrin, který má k dispozici i mládežnické reprezentanty Luďka Vejmolu a Martina Jedličku.

Odvetný zápas 2. předkola fotbalové Evropské ligy:

FK Mladá Boleslav - Shamrock Rovers 2:0 (2:0)

Branky: 9. Chramosta, 31. Mebrahtu. Rozhodčí: Kruašvili - Čigogidze, Todria (všichni Gruz.). ŽK: Čmovš, Přikryl - Shaw, Webster. Diváci: 4727. První zápas: 3:2, postoupila Mladá Boleslav.

M. Boleslav: Diviš - Pauschek, Čmovš, Da Silva, Fleišman - Rada - Přikryl, Matějovský (83. Magera), Mareš (78. Jánoš), Chramosta (64. Fabián) - Mebrahtu. Trenér: Uhrin ml.

Shamrock: Chencinski - Madden, Lopes, Webster, Byrne (67. Bone) - Finn, McAllister (76. Connolly) - Miele (72. Boyd), Burke, Clarke - Shaw. Trenér: Bradley.

Výsledky odvetných zápasů 2. předkola Evropské ligy:

CZ Bělehrad - Irtyš Pavlodar 2:0 (1:0), první zápas: 1:1, postoupil Bělehrad; Bialystok - Gabala (Ázerb.) 0:2 (0:1), první zápas: 1:1, postoupila Gabala; Mladost Podgorica - Sturm Štýrský Hradec 0:3 (0:2), první zápas: 1:0, postoupil Sturm.