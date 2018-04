Zástupci Muzea romské kultury začali 3. dubna 2018 přebírat od firmy Agpi vepřín v Letech na Písecku. Firma Agpi, jež vepřín vlastnila, dostane do 16. dubna 80 procent z kupní ceny 450,8 milionu Kč. Vepřín stojí poblíž místa, kde býval koncentrační tábor. Vznikne tam památník romského holokaustu.

Zástupci Muzea romské kultury začali 3. dubna 2018 přebírat od firmy Agpi vepřín v Letech na Písecku. Firma Agpi, jež vepřín vlastnila, dostane do 16. dubna 80 procent z kupní ceny 450,8 milionu Kč. Vepřín stojí poblíž místa, kde býval koncentrační tábor. Vznikne tam památník romského holokaustu. ČTK/Pancer Václav

Praha - Ministerstvo kultury (MK) požaduje převést 117 milionů korun do svého letošního rozpočtu na demolici vepřína v Letech. Peníze by měly být uvolněny z vládní rozpočtové rezervy. Loni vláda schválila výkup vepřína za 451 milionů korun. Další peníze jsou potřeba na demolici budov, sanaci areálu a vybudování památníku v místě koncentračního tábora pro Romy. MK dnes ČTK sdělilo, že peníze na druhou etapu prací v areálu vepřína iž také byly schváleny vládou, jen se nestihly do rozpočtu MK zanést. Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd proto v pondělí navrhne vládě změnu loňského usnesení týkající se Letů.

"Revokace usnesení spočívá tedy v technikálii, která se týká převodu finančních prostředků v roce 2018 na demolici areálu a posílení prostředků na provoz a personálních kapacit Muzea romské kultury, které areál spravuje," uvedla mluvčí MK Simona Cigánková. MK také požaduje navýšení rozpočtu ministerstva v příštích letech tak, aby mohlo muzeum zaplatit další pracovníky.

Stát uzavřel smlouvu s majitelem vepřína v Letech u Písku loni v listopadu. Kupní smlouvu uzavřeli ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová a předseda představenstva firmy AGPI, majitele vepřína, Jan Čech. Při podpisu smlouvy se odhadovalo, že přibližně 90 milionů korun bude stát odstranění budov a ekologické zátěže, 20 milionů korun pak vybudování pietního místa. Na něj by měly přispět takzvané norské fondy, památník má zahrnovat pietní síň a park a malou expozici s edukačním programem.

Stát firmě Agpi zaplatil už 80 procent z 450 milionů korun. Areál převzali začátkem dubna zástupci Muzea romské kultury. Podle Horváthové bude vepřín do konce roku zbourán. V areálu vepřína se uskuteční za 1,5 milionu archeologický průzkum místa. Začne v květnu, potrvá dva měsíce.

Tábor v Letech otevřely v srpnu 1940 protektorátní úřady jako kárný pracovní, později se stejně jako tábor v Hodoníně u Kunštátu změnil na sběrný. Do května 1943 letským táborem prošlo 1308 Romů, 327 z nich v něm zahynulo a přes 500 skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo méně než 600 romských vězňů. Podle odhadů nacisté vyvraždili 90 procent českých Romů.

Tábor na konci druhé světové války shořel. Archeologové na jeho místě loni našli jeho pozůstatky i předměty, které patřily lidem vězněným v táboře. Dostalo je Muzeum romské kultury. Projekt měl také získat materiály, na jejichž základě by šlo vyhlásit tábor památkou.