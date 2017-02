Svatý Mořic (Švýcarsko) - Francouzská favoritka Tessa Worleyová se ve Svatém Mořici podruhé v kariéře stala mistryní světa v obřím slalomu. Druhou Američanku Mikaelu Shiffrinovou porazila o 34 setin sekundy, třetí skončila o další čtyři desetiny zpět Italka Sofia Goggiaová. Nejlepší z českého kvarteta Kateřina Pauláthová byla po odjetí elitní třicítky na průběžném 27. místě, závod ještě pokračuje.

Šampionku z roku 2013 Worleyovou, která vede i průběžné hodnocení této disciplíny ve Světovém poháru, nepřipravila o druhé zlato z letošního šampionátu po triumfu v soutěži družstev ani drobná chyba v úvodu druhého kola. Shiffrinová si díky nejrychlejší druhé jízdě prohodila pořadí s Goggiaovou.

"Na začátku druhého kola jsem byla pod velkým tlakem, ale nakonec jsem zvládla dojet a vyhrát," řekla Worleyová. "Věděla jsem, že i takováto chybička by mohla mít fatální následky. Řekla jsem si, že musím přidat, a vyšlo to," komentovala novopečená šampionka kritický okamžik.

"Po prvním kole jsem věděla, že zlato visí vysoko. V cíli jsem si chvíli myslela, že by to mohlo stačit. Tessa však dokázala, že dnes byla nejlepší, a zaslouženě vyhrála," prohlásila Shiffrinová, která ke dvěma titulům mistryně světa a zlatu z olympijských her ve slalomu přidala premiérový cenný kov z obřího slalomu.

Sedmadvacetiletá Worleyová má na kontě už čtyři tituly mistryně světa: vedle dvou z obřího slalomu, v němž navíc na MS 2011 dojela třetí, i dva z družstev. V této sezoně absolvovala svou oblíbenou disciplínu v SP sedmkrát, z toho třikrát vyhrála a třikrát byla druhá.

Obhájkyně prvenství z Vailu a Beaver Creeku Rakušanka Anna Veithová dojela až dvaadvacátá. Ještě hůř dopadla další velká kandidátka na medaili Němka Viktoria Rebensburgová, která po chybě vypadla už v prvním kole.

Pauláthová byla po prvním kole osmadvacátá, ve druhém si o jednu pozici pohoršila, přesto vylepšila své maximum na MS. Dosud byla nejlépe dvaatřicátá předloni v super-G. Na vítězku ztratila téměř pět sekund.

Ester Ledecká obsadila 37. místo, Tereza Kmochová byla třiačtyřicátá. Čtvrtá Češka Martina Dubovská vypadla v prvním kole.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici (Švýcarsko):

Ženy - obří slalom:

1. Worleyová (Fr.) 2:05,55 (1:02,01+1:03,54), 2. Shiffrinová (USA) -0,34 (1:02,73+1:03,16), 3. Goggiaová -0,74 (1:02,49+1:03,80), 4. Brignoneová (obě It.) -0,92 (1:03,11+1:03,36), 5. Brunnerová (Rak.) -1,30 (1:03,35+1:03,50), 6. Mölggová (It.) -1,33 (1:03,43+1:03,45), 7. Drevová (Slovin.) -1,81 (1:03,32+1:04,04), 8. Vlhová (SR) -1,95 (1:03,66+1:03,84), 9. Hectorová (Švéd.) -1,96 (1:03,68+1:03,83), 10. Lösethová (Nor.) -1,97 (1:03,22+1:04,30), ...29. Pauláthová -4,65 (1:04,84+1:05,36), 37. Ledecká -7,60 (1:06,70+1:06,45), 43. Kmochová -10,23 (1:08,12+1:07,66), Dubovská (všechny ČR) nedokončila 1. kolo.

Muži - kvalifikace obřího slalomu:

1. Winkelhorst (Niz.) 1:59,06 (58,30+1:00,76), 2. Snórrason (Isl.) -0,36 (59,23+1:00,19), 3. Zvejnieks (Lot.) -0,71 (58,86+1:00,91), ...12. Forejtek -2,25 (59,37+1:01,94), 15. Paulus (oba ČR) -2,67 (1:00,74+1:00,99) - oba postoupili.