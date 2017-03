Plzeň - Hokejisté mistrovského Liberce vyhráli v šestém čtvrtfinálovém utkání play off extraligy na ledě Plzně 5:4, ovládli sérii 4:2 a v semifinále je čeká souboj s Chomutovem. Druhou dvojici v bitvě o finále vytvoří Hradec Králové s Kometou Brno. Plzeň neobhájí loňský bronz a obsadí konečné osmé místo.

Liberec nastoupil od začátku v brance se zkušeným Lašákem, ale bez útočníků Bulíře a Svačiny, místo kterých naskočili Dlouhý a Mikyska. Na první šanci v utkání se v opatrném začátku čekalo až do sedmé minuty. Indrák po kombinaci se Stachem zakončil blafák do bekhendu do levé tyče a puk se následně odrazil pod Lašáka. Indiáni ožili a Indrák vyslal i další nebezpečný pokus.

Západočeši se ve 12. minutě dočkali vedení, když Čerešňákovu ránu tečoval nešťastně liberecký obránce Derner. Odpovědět se snažil po objetí branky Valský. Ve 14. minutě Bílí Tygři vyrovnali. Po Bližňákově přihrávce překonal z mezikruží Machovského Dlouhý a hned při své premiéře v play off extraligy se radoval z branky.

Vzápětí mohl při signalizovaném vyloučení vrátit Plzni vedení Kubalík, ale minul. V oslabení měl pak šanci Vantuch a domácí svůj následný tlak také nevyužili. Přesilovku hostů při Kadlecově trestu přerušilo Lakatošovo vyloučení za nafilmovaný pád. Následně šel pykat i Krenželok a Kadlec v přesilovce pěti proti třem rozjásal domácí.

Liberec se ve zbytku oslabení ubránil a ve 23. minutě trefil Bližňákovu skákavou přihrávku od levého mantinelu na pravý kruh ideálně z voleje Radivojevič a vyrovnal. Při Bartovičově trestu hosté odolali, ale ve 26. minutě Plzeň znovu vedla. Po Schleissově průniku po pravé straně zakončil do odkryté branky Preisinger.

Plzeň se ubránila při Pulpánově trestu, ale ve 31. minutě Severočeši opět smazali ztrátu. Ordoš se dostal přes Kadlece do úniku a z levého kruhu trefil protější horní roh branky. Za 88 sekund Liberec poprvé v utkání vedl. Bartovič z pravého kruhu střelou přes obránce překonal Machovského mezi betony.

Na přelomu druhé a závěrečné třetiny se Plzeň ubránila 42 vteřin ve třech proti pěti, ale ve 42. minutě Liberec pojistil náskok. Jánošíkovu střelu tečoval domácí bek Němeček a pak ještě lehce Vantuch.

Plzni se nepodařilo vykřesat naději na zvrat při Jelínkově trestu, ale v dlouhé power play už ano. Nejdříve netrefil prázdnou branku Vantuch a Radivojevič zamířil do tyče. V čase 57:50 se prosadil na druhé straně Lev střelou přes clonu před Lašákem. Na vyrovnání už Indiáni nedosáhli, přestože v posledních vteřinách měl ještě šanci Pulpán.

Ladislav Čihák (Plzeň): "Podařil se nám začátek zápasu, třikrát jsme vedli o gól, chtělo to odskočit aspoň na rozdíl dvou gólů. Zápas by se vyvíjel jinak, ale soupeř se vždycky dotáhl a pak zápas otočil. I když jsme odvedli skvělý výkon, tak to bylo opačně než v posledním zápase v Liberci. Tam jsme vytěžili z minima maximum. Chci klukům poděkovat, tři čtvrtě sezony jsme se prali o desáté místo. To se nám podařilo a měli jsme strašně moc těžkých zápasů na psychiku. Navíc s Vítkovicemi jsme otočili sérii z 0:2 na 3:2 a narazili jsme na nejtěžšího soupeře, který vyhrál zaslouženě základní část. Chtěli jsme ho potrápit, dařilo se nám to, i za stavu 3:5 tam nechali kluci všechno, ale nepodařilo se nám to dotáhnout na 5:5. Sezona nám končí, ale na kluky jsem hrdý."

Filip Pešán (Liberec): "Vrátili jsme se vším všudy Plzni minulý zápas u nás doma, který měl podobný průběh a téměř totožný výsledek. Nastoupili jsme do utkání velmi bojácně, domácích byl plný led a my jsme stěží ustáli některé závary, které ze začátku měli. Byli jsme extrémně efektivní, stejně jako byla Plzeň v tom zápase u nás. Z minima střel jsme vytěžili maximum branek. Ve třetí třetině jsme už nejen stáhli hru na pár lidí, protože jsme měli nějaké zraněné, ale hlavně jsme hráli neskutečně obětavě a urputně. Nepustili jsme domácí do žádného tlaku, který přišel až v závěru. V něm jsme netrefili prázdnou branku a z protiútoku soupeř zdramatizoval závěr, ale Jánko Lašák nás neskutečným výkonem v posledních minutách udržel v postupové náladě. Plzeň odehrála po těžkém předkole fantastickou sérii, ofenzivně a takový hokej se líbí."

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 6. zápas:

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. Čerešňák (T. Svoboda, Kratěna), 20. Kadlec (Stach, Kratěna), 26. Preisinger (Schleiss, Kvasnička), 58. Lev (Čerešňák, Preisinger) - 14. A. Dlouhý (Bližňák, Vantuch), 23. Radivojevič (Bližňák, Lakatoš), 31. Ordoš (Pyrochta, Vantuch), 33. Bartovič (Ševc, Bližňák), 42. Vantuch (Jánošík, Vitásek). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Diváci: 7536 (vyprodáno). Konečný stav série: 2:4.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Němeček, Čerešňák, Kvasnička, Pulpán, D. Sklenička - Indrák, Kratěna, T. Svoboda - Lev, Stach, D. Kubalík - Schleiss, Preisinger, M. Procházka - Hrnka, Kracík, Koreis. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Liberec: Lašák - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Mojžíš, Derner, od 31. navíc Pyrochta - Valský, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, Lakatoš, Radivojevič - J. Stránský, J. Mikyska, Bartovič - A. Dlouhý, Bližňák, Vantuch. Trenéři: Pešán a Mlejnek.