Ostrava - Hokejisté Brna vykročili za obhajobou mistrovského titulu vítězstvím 3:2 v prodloužení v úvodním čtvrtfinálovém utkání ve Vítkovicích. I když dva góly Komety v řádném čase dal Hynek Zohorna, hrdinou se stal Marcel Haščák, který v 71. minutě v přesilové hře rozhodl prodloužení třetí brankou. Druhé utkání se bude hrát v Ostravě ve středu v 18:20.

Jestliže v základní části Vítkovice nedaly ve dvou zápasech Kometě doma ani gól, potvrdilo se, že play off je jiná soutěž. Střelecké mlčení totiž už po 157 sekundách prolomil Roman, před kterým po šťastném odrazu puku od betonu v první přesilovce už zívala jen prázdná branka.

Tím se ale úvodní vítkovický tlak rozplynul a do hry se opřela Kometa. Díky skvělému Bartošákovi domácí přečkali příležitosti Nečase a Erata, ale převahu Brna pak nakonec dokázal zúročit Hynek Zohorna, který v 11. minutě z brankoviště také dorazil do sítě vyražený kotouč.

Hosté od stavu 0:1 diktovali tempo hry a byli lepší herně i střelecky. Kometa měla navrch ve středním pásmu, což jí přinášelo zajímavé příležitosti, ale agilní Nečas v koncovce neměl štěstí. Kometa dokázala setrvalý tlak zužitkovat až v přesilové hře, ve které se po pohledné kombinaci trefou do horního růžku prosadil ve 34. minutě opět Hynek Zohorna.

I Vítkovicím ale v nesnadných pasážích pomohla početní výhoda a 14 sekund před koncem druhé části využil Baranka dělovkou pod břevno hru pět na tři.

Brno mohl poslat nazpět do vedení kanonýr Hynek Zohorna, ale Bartošák mu překazil hattrick, a domácí pak se soupeřem nastálo srovnali krok i v poli. Blízko k důležitému gólu měly oba týmy, ale především při Romanově ráně se vyznamenal Čiliak.

Prodloužení bylo podle předpokladů nejméně otevřené s důrazem na pečlivost ve středním pásmu. Tam však domácí jednou propadli a měli obrovské štěstí, že Erat po svém brejku trefil jen boční tyč. Brno ale v 71. minutě dostalo po faulu Hrbase na Zaťoviče ve vyložené šanci výhodu přesilovky, kterou proměnil Haščák ve vítězný gól.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Povedl se nám vstup do zápasu. Tam byly všechny věci, které jsme si představovali. Kometa se pak ale v přesilovce dostala do zápasu a až někdy do poloviny utkání byla lepším týmem. Myslím, že naopak v třetí třetině jsme za delší konec tahali my a byly tam šance, kdy jsme to mohli strhnout na svou stranu. Kometa pak v prodloužení sehrála tu jednu přesilovou situaci velmi dobře a rozhodla. Série je pořád otevřená, přestože prohráváme."

Kamil Pokorný (Brno): "Myslím, že první dvě třetiny byly vyrovnané. Možná jsme při hře pět na pět byli aktivnější. Domácím vyšla přesilovka v úvodu a hodně nepříjemný pro nás byl moment ze závěru druhé třetiny, kdy Vítkovice srovnaly na 2:2. Možná se to projevilo na hře v třetí třetině, kdy jsme nebyli tak aktivní, jak jsme chtěli. V prodloužení jsme trochu změnili způsob hry, vynutili jsme si jednou povedenou akcí přesilovou hru a tu jsme proměnili. Pro nás je to hodně důležitý bod z hlediska výsledku i psychiky."

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 3. O. Roman (Sloboda, Baranka), 40. Baranka (Tybor, O. Roman) - 11. H. Zohorna (Mallet, Gulaši), 34. H. Zohorna (Zaťovič, M. Erat), 71. Haščák (O. Němec, P. Holík). Rozhodčí: Hodek, Pavlovič - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:8. Využití: 2:2. Diváci: 9028. Stav série: 0:1.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Szturc, Mahbod, Bartovič - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.

Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, J. Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Vincour, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Haščák, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.