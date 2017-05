Finále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec, 18. dubna v Brně. Fanoušci Liberce. Hráči Brna se radují z vítězství. Zleva Michal Gulaši a autor posledního gólu Martin Zaťovič.

Finále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec, 18. dubna v Brně. Fanoušci Liberce. Hráči Brna se radují z vítězství. Zleva Michal Gulaši a autor posledního gólu Martin Zaťovič. ČTK/Šálek Václav

Kolín nad Rýnem - Hokejisté extraligového šampiona Komety Brno se v Lize mistrů utkají v základní skupině B s finskou KalPou Kuopio, švédským Malmö a norským Stavangerem. Rozhodl o tom dnešní los v dějišti mistrovství světa Kolíně nad Rýnem. Soupeře znají i další tři čeští účastníci soutěže.

Poražený finalista extraligy a vítěz základní části Liberec bude hrát ve skupině E se švédským Växjö, švýcarským Davosem a britským Cardiffem.

Bronzový Hradec Králové, který bude stejně jako Kometa v soutěži debutovat, narazí ve skupině F na švýcarského mistra Bern, finské TPS Turku a britský Nottingham.

Druhý tým dlouhodobé části extraligy Třinec změří síly ve skupině D se švédským šampionem HV 71 z Jönköpingu, německým Mannheimem a dánským Esbjergem.

Utkání ve skupinách se budou hrát od 24. srpna do 11. října a týmy se utkají každý s každým doma a venku. Každý tak sehraje šest zápasů. Celky z prvních dvou míst si zajistí postup do 1. kola play off.

Vyřazovací část začne 31. října a bude se hrát na dva zápasy systémem doma - venku. Finále je na programu 6. února 2018 na jedno utkání na ledě finalisty s lepší bilancí v soutěži.

Složení základních skupin hokejové Ligy mistrů

Skupina A: Tappara Tampere (Fin.), Red Bull Salcburk (EBEL), Grizzlys Wolfsburg (Něm.), Banská Bystrica (SR).

Skupina B: Kometa Brno (ČR), KalPa Kuopio (Fin.), Malmö Redhawks (Švéd.), Stavanger Oilers (Nor.).

Skupina C: Vídeň Capitals (EBEL), EV Zug (Švýc.), JYP Jyväskylä (Fin.), Něman Grodno (Běl.).

Skupina D: HV 71 (Švéd.), Adler Mannheim (Něm.), Oceláři Třinec (ČR), Esbjerg Energy (Dán.).

Skupina E: Växjö Lakers (Švéd.), Bílí Tygři Liberec (ČR), HC Davos (Švýc.), Cardiff Devils (Brit.).

Skupina F: SC Bern (Švýc.), TPS Turku (Fin.), Mountfield Hradec Králové (ČR), Nottingham Panthers (Brit.).

Skupina G: Red Bull Mnichov (Něm.), Brynäs IF (Švéd.), IFK Helsinky (Fin.), Cracovia Krakov (Pol.).

Skupina H: Frölunda HC (Švéd.), Curych Lions (Švýc.), EC KAC Klagenfurt (EBEL), Rapaces de Gap (Fr.).