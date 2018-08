Glasgow - Mistrem Evropy v silničním závodě se v Glasgow stal italský cyklista Matteo Trentin, jemuž vyšel nejlépe z pětičlenné skupiny spurt. Stříbro získal Nizozemec Mathieu van der Poel, bronz má Wout van Aert z Belgie. Nejlepším Čechem byl čtyřiadvacátý Zdeněk Štybar.

Z šestice českých reprezentantů projel cílem 230,4 kilometru dlouhého závodu pouze Štybar. Vedle Petra Hampla, Aloise Kaňkovského, Vojtěcha Hačeckého a Jana Bárty odstoupil i Josef Černý.

Úřadující domácí šampion v časovce i v závodě s hromadným startem Černý byl ale většinu dne hodně vidět, neboť byl hned v úvodu členem malé skupiny uprchlíků. Stejně jako česká pětice dopadl i slovenský trojnásobný mistr světa Peter Sagan.

Černý ME nedojel, ale české barvy byly díky němu hodně vidět

Český cyklista Josef Černý se zařadil mezi hrdiny silničního závodu evropského šampionátu v Glasgow, ačkoliv odstoupil dlouho před jeho vyvrcholením. Přibližně dvě třetiny podniku v ulicích skotského města dával vědět o české trikoloře v úniku jako člen sedmičlenné a později šestičlenné skupiny.

Český tým se rozhodl jet na Zdeňka Štybara, jemuž nejvíce vyhovoval profil trati, ale měl i další varianty. "Chtěli jsme tam mít někoho, aby to bylo v klidu pojištěné, kdyby náhodou se po sobě týmy dívaly a nechtěly jet, abychom to pak nemuseli nějak hasit," vysvětlil účast v brzkém úniku Černý.

"V tom úniku nás bylo ze začátku sedm, poctivě jsme střídali, ale i tak občas někdo najížděl do zatáčky pomaleji, jiný zase rychleji. Pro Českou republiku to byl asi dobrý vstup a já doufám, že jsem udělal fanouškům radost, když viděli české barvy," dodal Černý.

Ze závodu ale nakonec odstoupil. "Měl jsem tam problém s kolem, které jsem musel měnit. Stálo mě to dost sil, abych se vrátil zpátky. A jak nás pak dojela ta skupinka se Štybym, tak jsem mu chtěl ještě alespoň chvíli pomoct, vydržel jsem tam půl kola, ale pak už jsem na to neměl," nezastíral prokřehlý Černý.

Přiznal, že více než 230 kilometrů v Glasgow, kde dnes bylo velmi nevlídno, představovalo hodně tvrdý oříšek. "V televizi to tak možná nevypadá, ale fakt to bylo hodně těžké. Počasí, do toho se jelo nahoru dolů, zatáčka a nástup, zatáčka a nástup, člověk si vůbec nijak neodpočine," připomněl Černý.

"Samozřejmě to není žádná pohoda a je to pro každého stejné. Je však opravdu náročné jet v té zimě, navíc se zatáčkami ve městě, když tam ještě fouká. Ve městě máte navíc i kanály a nalajnované čáry, to všechno hodně klouže a člověk to musí brát v potaz. Jak jste pak unavení a zrychluje se, nemáte to kolo tak úplně pod kontrolou," uvedl Černý.

Sám se ale necítil špatně. "Na startu jsem byl v pohodě a myslím, že už se trochu rozjíždím. Po mistráku jsem byl unavený, ale teď je to čím dál lepší. A doufám, že takhle to půjde i dál. Teď bych měl mít tři víkendy volno, pak jsou závody Okolo jižních Čech a Okolo Slovenska, potom přijde na řadu mistrovství světa v Innsbrucku, kde pojedu týmovou časovku, časovku jednotlivců i silniční závod," nastínil Černý.

Muži (230,4 km): 1. Trentin (It.) 5:50:02, 2. M. Van der Poel (Niz.), 3. Van Aert (Belg.), 4. Herrada (Šp.), 5. Cimolai (It.) všichni stejný čas, 6. Meurisse (Belg.) -7, ...24. Štybar -2:32, Bárta, Hačecký, Černý, Kaňkovský, Hampl (všichni ČR) nedokončili.