Finále otevřeného mistrovství ČR ve skocích do vody ve volné přírodě, 5. srpna v Hřiměždicích na Příbramsku. Zleva Švýcar Lasso Schaller, Michal Navrátil a Robin Reinhardt.

Finále otevřeného mistrovství ČR ve skocích do vody ve volné přírodě, 5. srpna v Hřiměždicích na Příbramsku. Zleva Švýcar Lasso Schaller, Michal Navrátil a Robin Reinhardt. ČTK/Doležal Michal

Hřiměždice (Příbramsko) - Mistrem České republiky ve skocích do vody ve volné přírodě se dnes v žulovém lomu v Hřiměždicích na Příbramsku stal Michal Navrátil. Královskou disciplínu, skoky z šestnácti až dvacetimetrové věže, v 18. ročníku akce High Jump ovládl teprve patnáctiletý Aidan Heslop z Británie. Heslop obsadil první příčku také ve skocích z dvanácti metrů.

Dvoudenní adrenalinové podívané se salty, vruty a jinými akrobatickými kousky se tak jako každým rokem účastnila česká i světová elita. Šampionát přitáhl tisíce diváků. Do finále se probojovalo 43 skokanů, z toho deset Čechů. Za Navrátilem skončili v domácím šampionátu Denis Vantuch a Jan Bílý, který loni usedl v porotě.

Navrátil získal na konci července stříbrnou medaili v extrémních skocích do vody na mistrovství světa v Budapešti. S touto disciplínou začínal právě v Hřiměždicích, kde poprvé skákal z dvanácti metrů. "Přijel jsem na druhý ročník High Jumpu a viděl jsem tu atmosféru, která mě pohltila. První skoky byly z dvanácti metrů a musím říct, že z těch dvanácti metrů jsem se opravdu bál," řekl dnes ČTK Navrátil. Následně začal skoky trénovat a vyrážel i na závody do zahraničí.

Historie extrémních skoků se začala psát v roce 1770 na havajském ostrově Lanai. Tamní bojovníci se vrhali ze skal do rozbouřeného moře, aby dokázali svoji odvahu a získali obdiv žen. I když tato tradice nadlouho upadla v zapomnění, v posledních letech se z ní stal oblíbený adrenalinový sport.

Video: Tisíce lidí dorazily na šampionát extrémních skoků v Hřiměždicích 05.08.2017, 19:17, autor: ČTK/Středočeský, zdroj: ČTK/Středočeský

V Hřiměždicích si skoky do vody vyzkoušela i veřejnost

Tisíce lidí se dnes přišly podívat na finále otevřeného mistrovství republiky v extrémních skocích do vody v zatopeném žulovém lomu v Hřiměždicích na Příbramsku. Skoky z různých výšek si mohla vyzkoušet i veřejnost. Do vody se tak vrhaly desítky odvážných mužů a žen. Na akci se připravila i policie, která měla v okolí posílené hlídky. Policisté kontrolovali především to, zda řidiči nepili před jízdou alkohol.

Někteří odvážlivci zkoušeli skákat i z nejvyššího, dvacetimetrového skokánku, jiní raději ze zhruba deseti metrů z vedlejší skály. "Mám rád adrenalin a tady vím, že je to bezpečné, že pod vodou není nic, na co bych mohl narazit a ublížit si," řekl ČTK jeden ze skokanů z řad veřejnosti, který v pauze mezi soutěžemi skočil do vody z desetimetrové výšky. Několik lidí zkusilo skočit i z pět metrů vysoké houpačky, ze které sportovci skáčou v samostatné disciplíně.

Návštěvníci, kteří nenašli dostatek odvahy na skok z výšky, využili vodu aspoň k ochlazení v horkém dni. Desítky jich na různých lehátkách a člunech pobývaly na vodní hladině zatopeného lomu, mezi nimi další plavali.

V Hřiměždicích v rámci akce High Jump soutěží skokani v několika kategoriích, a to ve skoku z 12 a 16 metrů a ve skoku z pětimetrové houpačky. Oproti loňsku přibyl skok z 20 metrů. Akce se letos zúčastnilo 80 skokanů z devíti zemí, například z Německa, Švýcarska nebo Velké Británie. Do finále jich postoupilo 43, z toho deset Čechů.