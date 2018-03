Praha - Čtvrtkař Pavel Maslák po zisku třetího světového titulu v hale na chvíli změnil sportovní odvětví a v Rakousku se učil lyžovat. Rád by si vyzkoušel i snowboard. Současné zimní počasí ale využít nestihne, v úterý totiž vyráží trénovat do tepla. Tradičně se bude připravovat v Jihoafrické republice.

Při jeho školním lyžařském kurzu nebyl sníh, takže na lyžích stál nyní Maslák poprvé. "Samozřejmě ze začátku jsem padal docela dost. Ale pak už jsem se to jakžtakž naučil. Podruhé už jsem lyžoval normálně, už jsem spadl jenom párkrát," vyprávěl novinářům poté, co ho dnes společně s dalšími sportovci armádní Dukly ocenila ministryně obrany Karla Šlechtová.

Trenér Dalibor Kupka proti jeho nové zábavě nic nenamítal. "Byl to Dálův nápad jet na běžky a že si tam mám zalyžovat. Tak jsem jel," poznamenal trojnásobný halový mistr světa i Evropy.

Sedmadvacetiletý Maslák dřív neměl příležitost se se sjezdovými lyžemi seznámit. Teď využil toho, že jeho přítelkyně lyžuje. "Takže mě učila a starala se tam o mě," řekl. Výbavu měl půjčenou, než si koupí svoji, chce vyzkoušet ještě snowboard. Má pocit, že začátky budou podobné. "Je to něco, co klouže a člověk z toho padá," poznamenal.

Teď se ale vrátí k běhání, čeká ho tradiční soustředění v jihoafrickém Potchefstroomu. Společnost mu bude dělat jeho tréninkový parťák Patrik Šorm. Maslák je z této spolupráce nadšený. "S Patrikem to je super. On je vytrvalejší než já, já jsem zase rychlejší," vysvětlil, proč si při tréninku pomáhají.

Po návratu z Afriky začne závodit v Česku, první čtvrtku plánuje až na konec května. Rozběhávat se bude na netradičních tratích 300 a 500 metrů. Cílem je, aby forma vrcholila na srpnovém evropském šampionátu v Berlíně.

"V hale nám to většinou funguje, když začneme tou pětistovkou. Když jsme to zkoušeli někdy před akcí, tak to bylo taky vždycky dobré. Myslím si, že je to dobrý trénink hlavně pro tu čtvrtku. Je to o sto metrů delší a člověk tam vytuhne víc a ta čtvrtka ho potom bolí míň," řekl.

Vzhledem k tomu, že do Afriky jede minimálně pošestnácté, tamní turistická lákadla dobře zná. Nemá ale problém vyplnit volný čas. Také díky tomu, že v Potchefstroomu se připravuje řada českých atletů.

Vyhovuje mu stabilní teplé počasí, ideální nadmořská výška a nulový časový posun. Nevadí mu ani travnatá dráha. "Samozřejmě tráva je dobrá na to, že člověk šetří klouby. Samozřejmě je to jiný pohyb, takže někoho může občas něco bolet, ale mě naštěstí nikdy nebolelo nic," dodal. V závěru soustředění pak jezdí i na tartan.