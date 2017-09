Singapur - Trojnásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton se rozhodl stát veganem. Jako důvody dvaatřicetiletý britský pilot stáje Mercedes a vedoucí jezdec letošního šampionátu uvedl lásku ke zvířatům, zdraví a ohleduplnost k životnímu prostředí.

"Stejně jsem k tomu tak nějak směřoval, protože před dvěma lety jsem přestal jíst červené maso," uvedl Hamilton před nedělní Velkou cenou Singapuru. "Letos jsem přestal jíst kuře, pak se k němu zase vrátil, ale teď už ho zase nejím. A skončil jsem i s rybami, ale většinu roku jsem stejně už jedl bezmasou stravu," dodal.

Zatímco vegetariáni nejedí maso, vegani kromě toho vynechávají ještě vajíčka nebo mléčné výrobky. "Poslední dva dny jsem jedl jen rostlinnou stravu a bylo to super. Nemám pocit, že by mi něco chybělo," přidal. "Ale tady na závodech máme vlastní kuchaře, takže uvidíme, jak to půjde, až budu doma. To bude opravdová zkouška," prohlásil.

Hamilton doufá, že jeho rozhodnutí inspiruje i jeho fanoušky. "Nechci mít za deset dvacet let cukrovku nebo problémy se srdcem, které máme v rodině. Nebo rakovinu, kterou také máme v rodině," uvedl. "A když oznámím, k čemu jsem se rozhodl, třeba tím motivuju i nějaké další lidi," dodal.