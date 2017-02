Liberec - Hokejisté Chomutova zvítězili ve 44. kole extraligy na ledě mistrovského Liberce 5:4. Piráti naplno bodovali po dvou porážkách v řadě a i nadále se tak tlačí na pozice zaručující přímý postup do čtvrtfinále play off. Naopak Bílí Tygři se v posledních vystoupeních trápí; padli potřetí za sebou a jejich náskok před druhým Třincem se ztenčil na šest bodů. Chomutovští uspěli ve vzájemných kláních pod Ještědem po předchozích sedmi porážkách za sebou.

Aktivnější byli v úvodu utkání domácí a hned vyslali na Laca několik nebezpečných střel. Hostující brankář byl ale připraven. Na druhé straně ostře pálil Rutta, také Will byl na místě. V polovině první třetiny hráli Piráti přesilovou hru a tu dokázali proměnit ve vedoucí branku - Will vyrazil Ruttovu střelu pouze k volnému Vondrkovi, pro kterého už nebyl problém poslat kotouč do opuštěné branky. Bílí Tygři mohli odpovědět hned vzápětí, proti šanci Šimka ale předvedl výborný zákrok Laco. V 16. minutě už byl však krátký na Dernerovo nahození od modré čáry a Liberec vyrovnal.

Chomutov si své vedení vzal zpět ve 25. minutě, když dokázal zásluhou Mrázka využít už druhou početní výhodu v zápase. Vyrovnání měl na hokejce v liberecké přesilovce Valský, Laco ale svůj tým podržel. Vzápětí zafungovalo otřepané nedáš, dostaneš. Z následného protiútoku se ve vlastním oslabení prosadil Růžička a poslal hosty do dvougólového trháku.

Liberečtí se poté probrali a zvýšili obrátky. V dobrých šancích ale neuspěli Šimek, Vantuch ani Lakatoš. Domácí se ale snížení přece jen dočkali, když Pyrochta zpoza branky ideálně našel mezi kruhy volného Jelínka a ten dostal Bílé Tygry na dostřel - 2:3.

Liberec pokračoval ve svém náporu také na začátku třetího dějství a vypracoval si místy až drtivý tlak. Laco v brance hostí ale s vypětím všech sil odolával. Udeřil tak znovu Chomutov, když Willovi prošla za záda nepříliš tvrdá rána Račuka. Na druhé straně byl v gólové šanci Jánošík, jenže Laco byl u své tyče včas.

Osm minut před koncem třetí části si do ideální pozice vybruslil kapitán Radivojevič a přesnou ranou pod horní tyč vrátil Tygry do hry. Chomutov však přispěchal s rychlou odpovědí. Do brejku se dostal Huml a střelou k tyči nedal Willovi žádnou šanci. Liberec to ještě v závěru zkusil bez brankáře a půl minuty před koncem vykřesal naději Valský. Chomutov už však své vedení nepustil a výhru ubránil.

Hlasy trenérů po utkání

Filip Pešán (Liberec): "Alfou a omegou dnešního zápasu bylo proměňování šancí. Hlavně ve druhé půli zápasu jsme byli v optickém tlaku, ve třetí třetině jsme soupeři dovolili tři střely na branku, bohužel jsme dvakrát inkasovali. Selhali jsme v naprosto vyložených šancích, které musí končit gólem. Jinak všechna naše snaha padá na neúrodnou půdu. Utkání bylo téměř identické s posledním zápasem proti Pardubicím a opět jsme nezískali ani bod."

Jan Šťastný (Chomutov): "Na poradě před zápasem jsme si připomněli předchozí vzájemná utkání s Libercem v sezoně. Nehráli jsme v nich špatně, vždy nám ale kousek chyběl, abychom bodovali. Dnes si to mužstvo vzalo k srdci, byli jsme Liberci minimálně vyrovnaným soupeřem. Podržel nás brankář Laco, který podal výborný výkon. Jsme rádi, že jsme utkání zvládli a máme tři body, kterých si nesmírně vážíme."

Bílí Tygři Liberec - Piráti Chomutov 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 16. Derner (Bartovič, J. Stránský), 35. P. Jelínek (Pyrochta), 52. Radivojevič (Valský), 60. Valský (Bulíř, P. Jelínek) - 10. Vondrka (Rutta, Huml), 25. J. Mrázek (Huml, Rutta), 28. V. Růžička ml., 47. Račuk, 54. Huml. Rozhodčí: Polák, Pavlovič - Frodl, Zavřel.

Sestavy:

Liberec: Will - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Pyrochta, Derner - Svačina, P. Jelínek, Lakatoš - Valský, Bulíř, Radivojevič - J. Stránský, Bližňák, Bartovič - Ordoš, Vantuch, J. Vlach - od 41. navíc Mikyska. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Chomutov: J. Laco - Flemming, Dlapa, Rutta, Kudělka, Valach, J. Mrázek, Skinner - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Kämpf, Poletín - Račuk, D. Kaše, Hlava. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.