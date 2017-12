Krnov (Bruntálsko) - Požár v bývalé textilce Karnola v Krnově na Bruntálsku, která je národní kulturní památkou, mohl být založen úmyslně. Místostarosta města Michal Brunclík (ČSSD) dnes ČTK řekl, že existuje obava či důvodné podezření, že oheň nevznikl náhodou. Objekt byl podle něj zabezpečen.

"Objekt je v bezprostředním centru města a díky tomu, že v rámci dotačního titulu na národní kulturní památky mělo dojít na jaře 2018 k zahájení stavebních prací, tak se tam poměrně často v těch posledních dnech vyskytovali naši pracovníci, kteří prováděli vyčištění objektu, stěhování nábytku a podobně," uvedl Brunclík.

Podle něj byl tudíž objekt pod velmi dobrou kontrolou. "Měli jsme zajištěné vstupní otvory, všechna okna zasklená. Je to budova určená k rekonstrukci, takže není v ideálním technickém stavu, ale na druhou stranu to nebylo o tom, že by tam bylo možné volně vstupovat a pohybovat se. Pokud tam někdo vnikl, to je zatím spekulace, ale bylo naznačeno, že to tak patrně bude, tak samozřejmě prostřednictvím nějakého násilí," upřesnil místostarosta.

Policisté v souvislosti s požárem vyzývají ke spolupráci veřejnost. "Přivítají jakékoli informace, fotografie a videa, které by zachycovaly událost před příjezdem policistů, hasičů," uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Kriminalisty lze kontaktovat na telefonu 974 731 603 nebo bezplatné lince 158.

Podle místostarosty se už ráno uskutečnila první koordinační schůzka, kde byli velitelé zásahů hasičů i policie. "Hasiči během dnešního dopoledne svou činnosti ukončí a pomaličku tu lokalitu budou opouštět, na řadu přijdou právě policisté," uvedl Brunclík.

Podle něj město nyní nedokáže odhadnou, kolik času bude policie pro svou práci potřebovat. Zástupci města si zatím ani nemohou objekt prohlédnout. "V tuto chvíli jako vlastníci objektu úplně přesně nevíme, do jaké míry je zdevastovaný, jestli jsme přišli v té nejcennější části dezinatury úplně o všechno nebo jestli některé segmenty budou zachranitelné," podotkl Brunclík.

Dodal, že město musí objednat statika, aby posoudil, zda je objekt bezpečný a zda jej lze zachránit. "Jsme pomyslně na začátku. Už jsme samozřejmě podnikli některé drobnější věci. To znamená, že technické služby čistí bezprostřední okolí té stavby od střepů. Odbor správy majetku zajistí do budoucna to, aby ta budova byla uzavřena a nemohlo tam docházek ke vstupu cizích osob. Řešíme, jakým způsobem minimálně provizorně řešit kus chybějící střechy, jak řešit stavební otvory," podotkl Brunclík.

V bývalé textilce Karnola hasiči stále hlídají místo požáru

Hasiči stále zasahují v bývalé textilce Karnola v Krnově na Bruntálsku, kde ráno ještě prolévají ohniska požáru a rozebírají trosky. Během dopoledne budou s termokamerou a dalšími technickými prostředky rovněž asistovat vyšetřovatelům, kteří budou zjišťovat příčinu vzniku požáru v národní kulturní památce. ČTK to dnes ráno řekl mluvčí hasičů Jakub Kozák.

Podle něj by se během dneška mohlo podařit upřesnit i škodu, kterou oheň způsobil. Předběžně ji hasiči odhadovali na několik milionů korun, především s přihlédnutím k historickým hodnotám. "Došetření bude na místě probíhat v následujících dnech za účasti specialistů z řad hasičů i policie," vysvětlil Kozák.

Bruntálská policejní mluvčí Pavla Jiroušková uvedla, že na střežení místa požáru se podílí také policie. "Jakmile to okolnosti dovolí, bude zahájeno ohledání místa, kterého se budou účastnit specialisté, kriminalisté a policejní psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání urychlovačů hoření," uvedla Jiroušková. Podle ní se jedná o běžný postup a policie pracuje s různými verzemi vzniku požáru od nedbalostního činu až po úmyslné založení.

Video: V bývalé textilce Karnola hasiči stále hlídají místo požáru 21.12.2017, 09:00, autor: HZS Moravskoslezského kraje, zdroj: ČTK/PR/HZS MSK

Bývalá textilka začala hořet ve středu před 16:00. Na místě musel být vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. S ohněm nakonec bojovalo 18 hasičských jednotek. Hasiči po příjezdu na místo zjistili, že je budova silně zakouřená a požár zasáhl obě její křídla ve dvou patrech. Dovnitř se dostali okny pomocí nastavovacích žebříků a povolána byla i výšková technika. Oheň se podařilo dostat pod kontrolu po více než čtyřech hodinách. Zásah komplikovalo prohořívání stropů s rákosem i skutečnost, že objekt byl silně zakouřen. Budova se musela odvětrávat přetlakovými ventilátory. Hasiči zřídili čerpací stanoviště přímo na řece Opavě přes silnici. Jeden ze zasahujících hasičů byl lehce zraněn, lehkou popáleninu mu zdravotníci ošetřili na místě. Po celou dobu byla uzavřená komunikace před budovou.

Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny z roku 1900 byla vyhlášena národní kulturní památkou v únoru 2010. V budově je historicky cenná vzorkovna, v níž se v továrně na vlněné zboží Alois Larisch a synové navrhovaly sezonní vzory tkanin. V takzvané dezinatuře se dochovalo původní vybavení - například soukací stroj, ruční tkalcovské stavy nebo sbírka vzorníků látek; nejstarší ze sedmdesátých let 19. století. Vše se před požárem dochovalo ve stavu posledního pracovního dne.

Krnovská továrna Karnola se dostala do hospodářských problémů zejména kvůli finanční krizi v roce 1998 v Rusku - jednom z jejích významných exportních teritorií. Textilce navíc dvakrát zasadily citelnou ránu ničivé povodně. Věřitelé Karnoly tehdy přihlásili pohledávky asi 180 milionů. Už v roce 2006 Krnov uvažoval o přeměně areálu na muzeum, o rok později koupil budovy od správkyně konkurzní podstaty.

Začátkem letošního roku Krnov uspěl s projektem, který měl v plánu udělat z 15 let chátrající budovy muzeum a areál pro veřejné akce. Práce měly začít v příštích letech, otevřeno mělo být v roce 2020. Náklady na úpravu se odhadovaly na 123 milionů korun. Město na projekt, který zahrnuje i úpravu okolí, získalo dotaci 95 milionů korun z Evropské unie. Deseti miliony korun měl přispět kraj, 18 miliony město.