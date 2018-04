Hradec Králové - Řadovými místopředsedy ČSSD se stali pardubický hejtman Martin Netolický, poslanec Jaroslav Foldyna a krajská radní z Vysočiny Jana Fialová. V prvním kole hlasování je zvolili delegáti dnešního sjezdu sociální demokracie. Ve vedení doplní předsedu strany Jana Hamáčka a jeho statutárního místopředsedu Jiřího Zimolu. Ve druhém kole budou delegáti vybírat ze čtveřice uchazečů.

ČSSD volí nové vedení poté, co loni na podzim neuspěla ve sněmovních volbách. V úvodní části sjezdu, která se ve Hradci konala v polovině února, zvolili delegáti Hamáčka a Zimolu, dnes vybírají pětici řadových místopředsedů z 16 kandidátů. Z posledního vedení, které v únoru rezignovalo, dnes nekandiduje nikdo.

Netolický v projevu po zvolení řekl, že nové vedení bude pestrobarevné, což považuje za obrovský plus. "Doufám, že naše diskuse bude argumentační, nikoliv o svalech," řekl. Foldyna delegátům poděkoval. "Doufám, že důvěru nezklamu, i když někoho jsem zklamal už tím, že jsem byl zvolen. Půjdu do toho na plné pecky," prohlásil.

Nejvyšší počet hlasů získala od delegátů Fialová, která dostala podporu 287 z 458 platných hlasovacích lístků. Ve stručném vystoupení po zvolení vyjádřila radost, že se do vedení ČSSD prosadila Vysočina. Delegáty předtím oslovovala vystoupením, kde vyzdvihovala své zkušenosti ze všech pater politiky. Foldyna byl zvolen s 255 hlasy, Netolický jich dostal o deset méně.

Nejtěsněji za hranicí potřebnou ke zvolení zůstali poslanci Roman Onderka (230 hlasů) a Antonín Staněk (167). Do druhého kola postoupili ještě Miroslav Dvořák (108) a Jana Vajdíková (101). Z této čtveřice budou delegáti vybírat poslední dva členy nejužšího vedení strany.

Na řadového místopředsedu sociální demokracie na sjezdu strany v Hradci Králové nominovali straníci 17 členů. Po odstoupení nejmladšího kandidáta Matěje Bendy budu delegáti vybírat ze 16 uchazečů. Patří mezi ně poslanci Jaroslav Foldyna, Roman Onderka, Antonín Staněk a Ondřej Veselý, pardubický hejtman Martin Netolický či europoslanci Pavel Poc a Olga Sehnalová. Z posledního vedení, které členové ČSSD vinili z neúspěchu v loňských volbách do Sněmovny, nekandiduje nikdo.

Sjezd ČSSD začal v Hradci v únoru, kdy se na volbu místopředsedů k novému šéfovi Janu Hamáčkovi a jeho zástupci Jiřímu Zimolovi nedostalo. Počet uchazečů je nakonec nižší než v únoru, kdy se počet avizovaných kandidátů pohyboval kolem třicítky. Hamáček dnes řekl, že konkrétní lidi nepodpoří, přál by si ale v nejužším týmu úspěšné krajské a regionální politiky.

Jeden z favoritů volby Netolický uvedl, že se ČSSD musí přestat bát šéfa ANO Andreje Babiše. Dobrý politik podle něj může být dobrý v byznysu, ale neplatí to naopak. "Musíme hájit náš program, i když nám ho ANO zčásti ukradlo. Ale naše myšlenky a tradice jsou silnější než Babiš," voliči ČSSD podle něj v Česku pořád jsou, jen se přestěhovali k Babišovi a žádají, aby se socialisté vrátili ke svému programu.

Onderka uvedl, že po pátečním předsednictvu, kde ČSSD jednomyslně odsouhlasila konec vládních jednání s ANO, se cítil konečně hrdě a sebevědomě. ČSSD podle něj musí říkat, co chce dělat a jak to dělat. Kritizoval dřívější apely na jednotnost strany, voliče naopak může přilákat to, když strana všechny názory spojí v to nejlepší.

Foldyna ve svém proslovu řekl, že ČSSD zapomněla, kdo je voličem strany. Tím, že je nálepkovala jako xenofoby či fašisty, je odháněla. "Je to chlap, co maká u soustruhu, žena, co se stará o dvě děti a je prodavačka v supermarketu, oni naši politiku často viděli jako velkou křivdu," řekl. Nezajímají je gender a multikulturalita, připomněl některá témata minulé vlády vedené ČSSD.

Krajská radní z Vysočiny Jana Fialová řekla, že z komunální a regionální úrovně má zkušenosti se všemi patry politiky. "Chtěla bych nabídnout politiku s lidskou tváří, nabízím komunikativnost, zkušenosti," uvedla. Pražský kandidát Radim Hejduk volal po co nejpestřejším vedení, bývalý poslanec Petr Kořenek kritizoval, že strana nedokázala v minulém volebním období řádně prezentovat své výsledky a příliš se zabývala sama sebou.

Kandidát z Moravskoslezského kraje Matěj Benda v závěru proslovu od kandidatury ustoupil a podpořil šéfku ostravské ČSSD Janu Vajdíkovou. Všichni kandidáti dostali na projev k 550 delegátům pětiminutový prostor.

Jediným členem minulého vedení, který přečkal volební neúspěch mezi lídry strany, je Jan Hamáček, kterého sjezd zvolil v únoru předsedou. V posledním vedení byl řadovým místopředsedou. Na místa ve vedení v únoru rezignovali bývalá ministryně práce Michaela Marksová a poslanci Lubomír Zaorálek, Jan Birke a Petr Dolínek.

V Hradci Králové začala druhá část mimořádného sjezdu ČSSD, kde by měli dnes delegáti vybrat pět řadových místopředsedů strany v rámci obměny vedení po neúspěšných sněmovních volbách. Debata by se měla točit také kolem stanov strany a posledních událostí kolem vyjednávání o vládě. ČSSD koaliční rozhovory s ANO ukončila kvůli tomu, že hnutí nechtělo vyhovět personálním požadavkům sociálních demokratů. Postoj lídrů v pátek potvrdilo i předsednictvo ČSSD, sjezd zřejmě bude hlasovat o tom, zda rozhodnutí vezme na vědomí.

Po pátečním jednomyslném hlasování předsednictva ČSSD také dnes při příchodu většina delegátů sjezdu s ukončením jednání s ANO souhlasila. Výjimkou byla například bývalá ministryně práce Michaela Marksová. Sociální demokraté odstoupili od rozhovorů kvůli tomu, že ANO nepřistoupilo na žádnou z variant společné vlády, která by vyloučila trestně stíhaného předsedu ANO Andreje Babiše v roli premiéra. Babiš tvrdí, že ČSSD stála pouze o křeslo ministra vnitra pro předsedu ČSSD Jana Hamáčka.

Hamáček předpokládá, že sjezd konec jednání vezme na vědomí. Další vývoj bude záležet na Babišovi, který má pověření jednat o vládě od prezidenta. "Andrej Babiš ví, jaká je pozice ČSSD, ví, jaké jsou naše zásadní problémy," uvedl Hamáček při příchodu na zasedání. Další členové zmiňovali, že pokud by se situace odblokovala tím, že by Babiš nebyl premiérem, uchazečů o spolupráci s ANO by byla mezi stranami řada a mohla by vzniknout i většinová vláda. ČSSD a ANO uvažovaly o menšinovém kabinetu tolerovaném KSČM.

Sjezd začal v Hradci v únoru, kdy delegáti stihli zvolit pouze Hamáčka a jeho statutárního zástupce Jiřího Zimolu. Dnes by se tak měli zabývat volbou pěti řadových místopředsedů. O pozice by se mohlo ucházet přes 20 straníků, jako favorité jsou nejčastěji zmiňováni pardubický hejtman Martin Netolický či poslanci Roman Onderka a Antonín Staněk. Mezi ženami je favoritkou krajská radní z Vysočiny Jana Fialová.

Hamáček řekl, že nebude sjezdu dávat doporučení, ale přál by si, aby v nejužším vedení byli úspěšní komunální a regionální politici. "Já jsem hovořil o Martinu Netolickém nebo Antonínu Staňkovi," řekl. Problém spolupracovat by však neměl s nikým. "Všichni určitě budou schopni pracovat v jednom týmu ve prospěch sociální demokracie," dodal.

ČSSD by se měla vrátit i ke změnám stanov. Podle návrhu by z aktuálního dokumentu mohly vypadnout například kvóty pro zastoupení žen v některých orgánech a na kandidátkách. Větší pružnost strany by měla zajistit elektronická hlasování. Odstranění kvót i vlivu členů na podobu kandidátek se dočkalo v únoru na sjezdu s kritikou některých delegátů. Hamáček dnes řekl, že změny podpoří tak, jak jsou navrženy.

ČSSD dnes slaví 140. výročí od založení. Vedení strany ráno navštívilo hřbitov Kukleny, kde lídři strany uctili památku Jiřího Horáka, předsedy obnovené ČSSD po roce 1989, a čestného předsedy Slavomíra Klabana. Strana vznikla 7. dubna 1878 hostinci U kaštanu v pražském Břevnově jako Českoslovanská sociálně demokratická strana v rámci rakouské sociální demokracie. V čele stanul novinář, literát a průkopník socialismu v českých zemích Josef Boleslav Pecka-Strahovský.