Praha - Prezident Miloš Zeman při čtvrteční inaugurační řeči dal průchod své mstivosti a posvátnost chvíle poskvrnil skrytým vyrovnáváním si svých osobních účtů. Uvedl to dnes na svém webu Institut Václava Klause (IVK). Podle člena správní rady IVK Ivo Strejčka bylo nemístné, aby část svého prezidentského poselství Zeman věnoval zbytečným útokům na média. Prezident si podle něj spletl žánr.

Stanovisko institutu, který založil Zemanův předchůdce v nejvyšší ústavní funkci, poukazuje na to, že Zeman se v projevu nevěnoval úvahám nad budoucností země. Strejček také upozornil, že prezident nezmínil ani sté výročí založení Československa.

"Své místo v jeho projevu sice nenašlo Zemanovo zamyšlení nad hodnotovou krizí západoevropské civilizace, jejíž jsme součástí, zato se do přímého přenosu dostal velkopodnikatel Zdeněk Bakala. I zde Zeman neovládnul sám sebe a nepochopil, že inaugurační projev je jiný žánr než beseda s občany v Ostravě," napsal Strejček.

Autor komentáře v projevu nenašel jediný silnější moment, jednu vážnější úvahu, jedno nadčasové zamyšlení, které by se pokusil vtělit do poselství svému národu. Projev podle něj neodpovídal síle a vážnosti okamžiku, místu ani odpovědnosti, kterou v prezident přebíral. "Byl to nedůstojný, bohužel často i ponižující pohled," uzavřel Strejček.

Prezident Zeman v inauguračním projevu ve Vladislavském sále Pražského hradu ostře a obsáhle zaútočil na podnikatele Zdeňka Bakalu, média patřící do Bakalova vydavatelství Economia i na Českou televizi. Pozitivně hodnotil své cesty do krajů a setkávání s občany z posledních pěti let. Hodlá pokračovat v tom, co dělal v minulosti.