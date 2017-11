Manila - Vítězkou letošního ročníku soutěže krásy Miss Earth se stala zástupkyně Filipín Karen Ibascová. Korunku jí během slavnostního večera v Manile předala její předchůdkyně z Ekvádoru. Reprezentantka Česka Iva Uchytilová, česká Miss Earth 2017, se v konkurenci téměř 90 uchazeček o titul probojovala mezi šestnáct nejlepších.

Soutěž Miss Earth se koná od roku 2001 a od ostatních obdobných akcí se liší svým ekologickým zaměřením. Podmínkou účasti je prokazatelné angažmá v některém z projektů, jehož cílem je ochrana životního prostředí.

Finalistky dnes před porotou mimo jiné odpovídaly na otázku "Kdo je největším nepřítelem Matky Země?". Podle filipínské krásky není největším problémem změna klimatu. "Tím skutečným problémem jsme my a naše ignorance a apatie," řekla Ibascová, které je 26 let a pracuje na univerzitě. Zasazuje se o šetření energií a propaguje její obnovitelné zdroje. Podle Ibascové by lidé měli změnit své myšlení, protože "mikro-snaha bude mít makro-výsledky a pomůže zachránit naše domovy, naši planetu".

Mezi čtyři finalistky se kromě Filipínky dostaly soutěžící z Ruska, Austrálie a Kolumbie.

Soutěž Miss Earth se většinou koná na Filipínách, jednou se uskutečnila ve Vietnamu a jednou v Rakousku. V roce 2012 ji vyhrála Češka Tereza Fajksová.