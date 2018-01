Kábul - Ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) navštívila dnes a v pondělí české vojáky, kteří jsou na misi v Afghánistánu. Šlo o její první cestu k zahraniční jednotce v pozici šéfky resortu obrany. Setkala se s českými vojáky na spojenecké základně Bagrám i na letišti v Kábulu. V programu měla také schůzky se spojeneckými veliteli jednotlivých základen nebo se svým ministerským protějškem.

V Afghánistánu má česká armáda svou nejpočetnější misi, v zemi působí 236 vojáků. Většina jich chrání leteckou základnu Bagrám v provincii Parván. Jejich úkolem je hlídkovat v bezprostředním okolí základny, zabraňovat raketovým útokům nebo získávat zpravodajské informace. Při střetech s povstalci se musí vypořádat se střelbou rebelů i s nástrahami v podobě nástražných výbušných zařízení.

Šlechtová za nevlídného deštivého počasí v pondělí zkontrolovala zázemí českých vojáků v Bagrámu, předala jim dary z Česka a prohlédla si ukázku jejich práce. "Dozvěděla jsem se, co tady konkrétně dělají, jakou mají výstroj, výzbroj. Nachystali mi bohatý program, kdy mi ukázali a simulovali spoustu akcí, které se tady mohou stát," řekla ministryně českým novinářům na základně Bagrám. Vojáci Šlechtové předvedli bojová vozidla (MRAP), která používají při výjezdech mimo základnu, výzbroj či vybavení. Vyzkoušela si jízdu v obrněncích na cvičebním polygonu a viděla ukázku práce při odhalování skrytých nástražných zařízení. Jejich prostřednictvím povstalci z Tálibánu útočí na spojenecká vozidla.

Šlechtová se setkala i s českou jednotkou v Kábulu, kde vojáci působí v rámci velitelských postů, školí afghánské piloty a techniky nebo hlídají českou ambasádu. "Zjišťovala jsem jejich potřeby. Potřebovala jsem se přesvědčit o tom, zda jim tady něco chybí nebo nechybí. Zda mají veškerou výstroj, kterou potřebují pro plnění mise," řekla novinářům na závěr své dvoudenní návštěvy Afghánistánu.

Setkala se během ní se spojeneckými veliteli i s představiteli Afghánistánu včetně ministra obrany Bahrámího a ministerského předsedy Abdulláha Abdulláha. "Musím říci, že obě dvě schůzky byly pro mě velice politicky naplněné, ptala jsem se i jaké požadavky mají po české straně, tedy po českých vojácích," řekla ministryně. Od obou podle jejích slov slyšela chválu na jednotku cvičící afghánské piloty vrtulníků.

Novinářům řekla, že pochvalu na práci českých vojáků slyšela i od amerických velitelů, bavila se s nimi i o možnosti nasazení dalších českých jednotek, například chemiků a dalších expertů. Vojáci mají podle Šlechtové o působení v misích zájem. "Naučí se tady spoustu věcí, naučené schopnosti přivezou zpátky do České republiky," podotkla.

Své vojáky pochválil i velitel úkolového uskupení Pavel Levý. "Plní své úkoly výtečně až velmi dobře," řekl novinářům. Poznamenal, že spojenečtí velitelé rádi přivítají navýšení českých jednotek.

K této možnosti Šlechtová poznamenala, že se jí nebude bránit a je připravena takový návrh ve vládě a v parlamentu předložit. Podporu zahraničním misím slíbila již po nástupu do funkce. O jejich případném dalším rozšíření bude pravděpodobně rozhodovat až další vláda, jejímž sestavením byl pověřen premiér v demisi Andrej Babiš. Náčelník generálního štábu Josef Bečvář před několika týdny uvedl, že česká armáda by mohla do Afghánistánu vyslat poradní a výcvikový tým, specialisty na odstraňování výbušnin a posílen by mohl také být letecký poradní tým.

Od roku 2002 česká armáda do Afghánistánu poslala více než 9000 vojáků. V zemi působili třeba vojáci z polní nemocnice, strážních jednotek, z chemické a biologické ochrany, z chirurgického nebo rekonstrukčního týmu.

Čeští vojáci v Afghánistánu od října čelili dvěma útokům

Česká strážní rota, která má za úkol v Afghánistánu hlídat okolí spojenecké základny Bagrám, od října čelila dvěma útokům pomocí nástražných výbušných zařízení. Při incidentech nebyl nikdo z vojáků zraněn. Českým novinářům to při návštěvě českých vojáků v Afghánistánu ministryní obrany v demisi Karly Šlechtové řekl velitel 9. strážní roty Roman Rostás. Bezpečnostní situace je podle něj v okolí základny v zimním období klidnější. Jádro jednotky tvoří vojáci z Jindřichova Hradce ze 44. lehkého motorizovaného praporu. Pro prapor, který vznikl v roce 2008, to je první velká bojová mise.

"Máme tady řadu zkušených vojáků, ale i řadu vojáků, kteří jsou poprvé v Afghánistánu. S úkolem se poprali velice dobře, rychle nasbírali zkušenosti a odvádějí práci skutečně dobře. Jsem na tu jednotku hrdý, protože jsme ceněni i spojenci," poznamenal Rostás. V asi stošedesátičlenné jednotce je podle něj 122 nováčků.

Strážní rota má za úkol jezdit na hlídky do okolí základny a předcházet útokům na ni. Při hlídkách narušuje činnost nepřítele a jeho pohyb. Spolupracuje při tom i s afghánskými jednotkami. Na patroly jezdí přes den i v noci.

Právě v noci, když nebylo dobře vidět, byla jednotka dvakrát během uplynulých měsíců napadena. "V obou případech vyvázli vojáci bez zranění a situaci zvládli. Ty nálože nebyly dostatečně velké, aby vojákům ublížily. V jednom případě jsme museli vozidlo odtáhnout, ale nedošlo k rozsáhlému poškození," podotkl Rostás. Poznamenal, že v minulosti již v Afghánistánu působil jako velitel čety v provincii Lógar, kde se dostal do kontaktu s povstalci asi patnáctkrát. "Takže tu situaci znám. Nicméně ti vojáci, kteří tu byli napadeni, byli v té situaci poprvé, ale zachovali se, jak nacvičovali v ČR, a zvládli to," dodal.

Bezpečnostní situace v provincii Parván, kde Bagrám leží, je podle něj trvale zhoršená. V zimním období je ale podle něj situace klidnější. "Protivník tady funguje i na bázi počasí, protože v létě tady má lepší podmínky, ať už delší den, ale zejména ty teploty, vůči nimž nebývá tak odolný," dodal.

Čeští vojáci na Bagrámu se zúčastnili obou kol nedávných prezidentských voleb. Podle Rostáse o volbách živě diskutovali a zajímali se o ně. "Co nám dovolilo internetové připojení, tak sledovali i diskuze a veškeré informace k tomu, aby se co nejlépe rozhodli," řekl.

Podle tiskového důstojníka jednotky, který si kvůli bezpečnosti nepřál uvádět své jméno, tráví vojáci odpočinek buď v soukromí na pokojích, kde třeba sledují filmy, nebo komunikují s rodinami. Navštívit také mohou posilovnu nebo českou kapli.

Vojákům na misi v Afghánistánu většinou nejvíce chybí české jídlo a zejména kontakt s rodinou. "V prosinci se mi narodil syn a ještě jsem ho neviděl. Ale s tím jsem počítal, když jsem sem jel," řekl Rostás.

Běžný den na základně se podle českých vojáků točí zejména kolem plnění operačního úkolu. "To znamená příprava na patrolu, patrola, údržba techniky, pravidelný výcvik," podotkl informační důstojník. "Není tady rutina, každý den je jiný. Někdy se jede ve dne, někdy v noci, někdy se dělá příprava, někdy se plánuje, dělají se nácviky se spojenci," řekl další z českých vojáků. "Ztrácíme tu přehled o dnech v týdnu a jedeme podle data, podle úkolu. Slovo víkend tady neexistuje," dodal.