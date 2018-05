Praha - Ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) by chtěla zůstat členkou vlády, ale ne za každou cenu. Současnou kritiku své osoby dnes označila za hon a za kampaň, kterou proti ní vede deník patřící do svěřenského fondu předsedy vlády Andreje Babiše (ANO).

"Nejsem členem hnutí ANO, opravdu na tom místě nebudu sedět za každou cenu. Pokud stát nebude mít zájem o mé služby, pokud Babiš nebude mít zájem o mé služby po tom, co mě tři a půl roku zná, tak samozřejmě já nebudu opouštět žádný post zhrzená," řekla novinářům ministryně. "V tuto chvíli mám chuť pokračovat," dodala.

Šlechtová tak reagovala na informaci Lidových novin, podle nichž jako ministryně pro místní rozvoj využívala na letišti VIP služeb za zhruba 310.000 korun ve 26 případech. Podle ministryně uvedená suma zahrnuje 65 letů, využívání služeb včetně vyřízení letenek a odvozu přímo k letadlu bylo podle ní v zájmu státu. "Opravdu je v zájmu České republiky, aby ministr trávil šest hodin na letišti místo toho, aby ho tam prostě to auto dovezlo?" dotázala se Šlechtová.

Ministryně se pozastavila nad tím, že je na titulní stránce Lidových novin kritizována často. "Je mi to trochu líto, protože tyto noviny přece jen patří do svěřeneckého fondu pana předsedy vlády, za kterého já jsem kandidovala," podotkla. "To já nevím. Pan Babiš říká, že noviny neřídí," uvedla na dotaz, zda podle ní za tím stojí Babiš.

Premiér dnes po jednání vlády řekl novinářům, že pokud jsou informace Lidových novin pravdivé, považuje to za plýtvání. "Máme jít příkladem, nemáme plýtvat penězi daňových poplatníků. Máme zůstat při zemi a myslet na to, že nás platí daňoví poplatníci," řekl. Dodal, že se snaží apelovat na ministry, aby šetřili.

"Já to vnímám jako kampaň proti mé osobě, a to říkám naprosto s čistým svědomím," uvedla. "Myslím si, že zrovna ministerstvo obrany taky nemusí být tolik vidět. A ty kauzy má každý resort. Je zajímavé, že zrovna Karla Šlechtová je ta čarodějnice," posteskla si ministryně.

Šlechtová si rovněž postěžovala, že je i přes omluvu neustále "lynčovaná za svého pejska na Vítkově". Reagovala tak na kritiku za fotografie svého pudla jak sedí za věncem na hrobu Neznámého vojína na Vítkově. "Uvidíme, kam to půjde dál. Ať si kdokoli vyhodnotí mé výstupy, a může to porovnat i s ostatními ministry," řekla Šlechtová.