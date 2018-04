Praha - Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) navštívila české vojáky působící v Iráku. V zemi se setkala s vojenskými policisty, leteckým výcvikovým týmem i s chemickými instruktory. Armáda to uvedla na svém webu. Na dvoudenní cestě, kterou zakončila dnes večer, ji doprovodil zástupce náčelníka generálního štábu Aleš Opata, který se od května stane novým šéfem generálního štábu.

Šlechtová navštívila tři české vojenské jednotky, které v Iráku působí. V Iráku nyní přibližně 60 českých vojáků cvičí letecký personál v obsluze českých bitevníků L-159, pomáhá při výcviku místní policie a školí irácké specialisty v ochraně proti zbraním hromadného ničení. Jednala také s veliteli irácké armády a představiteli mnohonárodní protiteroristické operace Inherent Resolve.

"Ze všech jednání s partnery jednoznačně vyplynulo, že základním zájmem a potřebou je především bezpečnost. Ta je i základní podmínkou pro obnovu země," uvedla Šlechtová. Proto je podle ní stále důležitá česká pomoc při výcviku iráckých vojáků a policistů.

Vláda bude příští týden schvalovat navýšení české účasti na zahraničních vojenských misích a jejich plán na další dva roky. Podle návrhu Šlechtové by v Iráku v příštích dvou letech mohlo působit až 110 vojáků. Podílet by se měli i nadále na výcviku iráckých vojáků, policistů a expertů na ochranu proti zbraním hromadného ničení, případně na rozvoji operačních schopností iráckého letectva. Změny v misích by po souhlasu vlády musel ještě odhlasovat Parlament.

Další čeští vojáci by pak do Iráku mohli zamířit v rámci výcvikové mise, kterou připravuje NATO. Její podrobnosti zatím známé nejsou.

Návštěva Iráku byla druhou cestou Šlechtové ve funkci ministryně obrany do misí za českými vojáky. Na přelomu ledna a února byla v Afghánistánu.