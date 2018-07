Praha - Ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) po 13 dnech ve funkci dnes večer oznámila, že ve vládě končí. Demisi má oficiálně předat do rukou premiéra v úterý. Malá v posledních dnech čelila obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš hodlá požádat prezidenta Miloše Zemana, aby ho dočasně pověřil řízením ministerstva spravedlnosti místo Malé. Středopravicová opozice považuje za varující a absurdní, že spravedlnost má řídit trestně stíhaný člověk.

Kritiku označila Malá za mediální kampaň a trvá na tom, že nepochybila. Ještě odpoledne se na tiskové konferenci hájila, jen několik hodin poté během jednání vedení nejsilnějšího vládního hnutí řekla novinářům, že rezignuje, aby nepoškozovala novou vládu ani ANO.

Videozáznam TK:

První prací se bude zabývat etická komise Mendelovy univerzity. Vznikne také externí právní analýza případného dalšího postupu univerzity, řekl dnes ČTK mluvčí školy Filip Vrána. Etická komise má na projednání záležitosti měsíc. Právní analýzu univerzita dostane v řádu týdnů.

Kritici vlády Babišovi také vyčítají, že ve středu předstoupí před poslance se žádostí o důvěru s vládou, v níž stálé ministry nemají klíčové resorty spravedlnosti a zahraničí. Spravedlnost má dočasně řídit Babiš, diplomacii šéfuje vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), ačkoliv sociální demokracie trvá na nominaci Miroslava Pocheho.

"Díky této kampani, která je proti mně vedena, já už prostě nechci, aby bylo hnutí dál poškozováno, ani nově vznikající vláda," řekla Malá večer novinářům. Trvá nicméně na tom, že při psaní svých diplomových prací se žádného pochybení nedopustila, na odpolední tiskové konferenci připustila jen nepřesnou práci s citáty. Odstoupit či nabídnout funkci při poledním setkání s Babišem odmítala, během jednání výboru hnutí ANO však spolu s Babišem oznámila, že končí.

Výbor podle premiéra vyjádřil Malé podporu a vedení hnutí je přesvědčeno o tom, že nepodváděla. "My jsme o tom přesvědčeni, že nepodváděla a že samozřejmě pokud nějaký student nebo dva studenti řeší, kolik průměrný český králík vyloučí trusu za den, tak asi je to stejné," řekl Babiš.

Prezidentovi navrhne, aby řízením ministerstva pověřil jeho do doby, než se za Malou najde náhrada. O tom, kdo by to mohlo být, premiér odmítl spekulovat.

Hamáček na rozhodnutí Malé reagoval vyjádřením, že Česká republika potřebuje vládu s důvěrou a všechna rizika spojená s nominací ministra spravedlnosti nese hnutí ANO. Podle místopředsedy ČSSD Jaroslava Foldyny tuto personální změnu nelze považovat za standardní situaci a je nutné, aby se tím v úterý zabýval poslanecký klub ČSSD. Další z místopředsedů, pardubický hejtman Martin Netolický, si myslí, že tento krok zvyšuje pravděpodobnost, že nová Babišova vláda získá důvěru Poslanecké sněmovny.

Politici středopravicových stran sice rezignaci Malé uvítali, za výsměch ale považují, že úřad, pod který spadá i státní zastupitelství, by měl dočasně řídit trestně stíhaný premiér. "Ministrem spravedlnosti dočasně bude obviněný z trestného činu? Tak to je fakt změna k lepšímu, to bude hned líp. Vítejte v Kocourkově! V Absurdistánu! V pekle! V Babišstánu. V ČR...," uvedl například předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Komunisté, kteří budou tolerovat Babišovu vládu ANO a ČSSD, považují oznámení ministryně za porážku právního státu a vítězství mediokracie. Předseda SPD Tomio Okamura označil vládní rošádu za "absolutní ostudu a selhání".

Podle dřívějších vyjádření Mendelovy univerzity Malá v roce 2005 v práci na téma Mikroklimatické podmínky v chovu králíků opsala 11 stran z textu studentky Zity Pavlišové, která podobné téma zpracovala o dva roky dříve. Podobné pochybnosti existují také u druhé diplomové práce, kterou Malá později obhájila na Fakultě práva Panevropské vysoké škole v Bratislavě. První prací se bude zabývat etická komise Mendelovy univerzity.

Odvolání ministryně požadovala také internetová petice, kterou podepsalo přes 2500 lidí. Patří mezi ně i děkanky právnických fakult Masarykovy univerzity Markéta Selucká a Univerzity Palackého v Olomouci Zdenka Papoušková či někteří členové legislativní rady, které Malá jako ministryně spravedlnosti předsedala.

Kritičtí k Malé byli od počátku také opoziční politici - zpochybňovali její odbornou erudici, výroky ohledně odkladu Babišova stíhání nebo fakt, že její manžel vlastní firmy zabývající se insolvencemi a mikropůjčkami.