Praha - Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) personální změny na pozicích náměstků ve svém úřadě dělat nebude. Dostálová to řekla novinářům na dnešním setkání lídrů českého stavebnictví. K dosavadním sedmi náměstkům plánuje přidat specialistu na IT služby.

"U nás žádné výměny lidí dělat nebudeme. Z ministerstva pro místní rozvoj (MMR) pocházím, byla jsem tam donedávna odbornou náměstkyní. Takže všechny svoje kolegy dobře znám. Na spolupráci s nimi se naopak těším, protože si jejich práce velice vážím," řekla.

MMR má dosud sedm odborných náměstků a jednoho neobsazeného politického. Podle Dostálové by to mohl být specialista na IT služby. "Uvažuji o tom, že zřídím samostatnou sekci IT tak, abychom to řešili pohromadě. Doposud to bylo řešeno horizontálně, to znamená, že každá sekce měla vlastní část IT. Myslím, že s odbornými firmami by měli hovořit specialisté," doplnila ministryně.

Jako prioritu označila potřebu nasměrovat MMR do veřejného investování a výstavby. "Místní rozvoj, který je v názvu, je spíše v gesci obcí. A my jsme tady kvůli tomu, abychom pro ně byli přirozeným partnerem, pomáhali jim," uvedla Dostálová. Druhá role ministerstva je podle ní strategická, tedy jak pomoci legislativou k urychlení výstavby. "A jak být partnerem sektorům, které se tím zabývají. Například ministerstvu dopravy nebo životního prostředí," doplnila.

Rychle chce předložit k projednávání nový zákon o realitním zprostředkování, který se v minulém volebním období nepodařilo schválit. "Velmi intenzivně jsme o něm jednali s legislativní radou vlády. Je nachystán, máme ho v mašličkách. Předložíme ho opravdu velmi rychle, protože jde o ochranu spotřebitele," dodala ministryně.

Zákon má výrazně upravit činnost realitních makléřů. Minulá verze návrhu předpokládala, že profese realitního makléře nebude volná živnost jako dosud, ale živnost vázaná. K jejímu provozování bude nutné buď vysokoškolské vzdělání v oblastech jako právo, ekonomie, finance, obchod a stavebnictví, nebo středoškolské s praxí v oboru. Alternativou ke vzdělání a praxi mělo být složení zkoušky pro profesní kvalifikaci obchodník s realitami.