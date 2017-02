Brusel - Zvyšování obranných výdajů členských zemí NATO bude klíčovým tématem dnešního a čtvrtečního jednání ministrů obrany členských zemí aliance. Schůzky se poprvé zúčastní nový šéf Pentagonu James Mattis. Debata se ale dotkne též vztahů NATO a Ruska, problematiky boje s terorismem či alianční reakce na hrozby přicházející z jižního směru.

Nový americký prezident Donald Trump spojenecké státy, které nevydávají dost peněz na obranu, opakovaně kritizuje. Právě USA do společné obrany aliance přispívají nejvíce. Trump sám by měl do Bruselu dorazit na alianční summit koncem května.

Ke zvýšení výdajů trvale vybízí, především kvůli měnícímu se bezpečnostnímu prostředí, také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a mnozí evropští politici. Alianci se po letech podařilo zastavit propad obranných výdajů, jen velmi omezená skupina evropských zemí ale na obranu dává v NATO dohodnutá dvě procenta hrubého domácího produktu.

Český ministr Martin Stropnický na okraj jednání podepíše se svým slovenským kolegou Peterem Gajdošem smlouvu o spolupráci při ochraně vzdušného prostoru a s německou ministryní Ursulou von der Leyenovou dokument stvrzující zájem na úzké spolupráce české 4. brigády a německé 10. obrněné divize.