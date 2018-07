Praha - Kůrovcová kalamita, která zasáhla sedm krajů, je podle ministrů největší v ČR. Zvládnout ji potrvá roky mimo jiné výsadbou druhově pestrých lesů. K vytěžení nebo asanaci kůrovcem zasažených lesů bude třeba navíc 6000 pracovníků a také docházejících chemických prostředků. Poslancům to dnes řekli ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). V podvečer bude Sněmovna volit nového místopředsedu za Jana Hamáčka (ČSSD), jenž se stal vicepremiérem v novém kabinetu ANO a ČSSD. ČTK bude živě vysílat video ze schůze Sněmovny (14:00).

Sněmovna po více než tříhodinovém jednání požádala ministerstvo zemědělství o provedení legislativních změn potřebných k účinnému boji proti kůrovci. Ministerstvo by mělo také upravit dotace zejména nestátním vlastníkům lesů, aby jim kompenzovalo zvýšené náklady s kůrovcovou kalamitou. Mělo by rovněž revidovat strategické lesnické dokumenty. Navrhl to předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. Další požadavky opozičních zástupců dolní komora odmítla, ačkoli Toman podpořil i návrhy Pirátů.

"Kůrovcová kalamita je nepochybně největší od dob Marie Terezie. Kůrovec začal žrát hospodářské lesy, kde se mnohdy nezasahovalo, ač se mělo," uvedl Brabec. Také Toman připustil, že kromě sucha se na šíření kůrovce podílela i pochybení při hospodaření v lesích. V postižených oblastech je podle ministra nyní cílem zpomalit rozpad smrkových porostů, v dalších částech země pak zastavit šíření kůrovce. "Obnova lesa je minimálně deset až 15 let, nezvládneme to za rok či dva," dodal Toman.

Živý videopřenos ze schůze Sněmovny:

Brabec pochybení svého úřadu odmítl. Poznamenal, že inspekce životního prostředí v minulých letech udělila za chybné hospodaření v lesích pokuty za 18 milionů korun a stovky nápravných opatření. "Lesy ČR opakovaně ujišťovaly, že situaci mají pod kontrolou a boj s kůrovcem zvládnou," uvedl.

Poslanec ODS Jan Zahradník namítal, že Brabec nese za šíření kůrovce odpovědnost prosazením bezzásahových území v národních parcích. Ministr se proti tomu ohradil. "Není pravda, že kůrovec se šíří z národních parků. Že by ze Šumavy kůrovec doletěl až do Beskyd, takového turbokůrovce nikdy nikdo neviděl. Myslím, že ho nemá ani armáda," poznamenal Brabec. Zahradník namítl, že kůrovec se šíří i přepravou pokácených zasažených smrků.

Toman uvedl, že 6000 chybějících lidí pro těžební práce by mohli tvořit zahraniční pracovníci. Ministr si také posteskl, že na trhu je nedostatek přípravků proti kůrovci a že 20. července chce o tom jednat s výrobci a distributory. Toman zmínil navýšení dotací na asanaci zasažených lesů pro jejich soukromé vlastníky z letošních 550 milionů korun na 1,15 miliardy korun v příštím roce.

Problémem jsou podle ministra rovněž vyčerpané kapacity pro zpracování vytěženého dřeva a jeho skladování. Nyní je to 1,4 milionu krychlových metrů dřeva, zatímco potřeba je uskladnit 2,5 milionu. Toman v této souvislosti zmínil možnost využití brownfieldů.

Do debaty o kůrovcové kalamitě se přihlásila desítka poslanců, v jejím závěru by Sněmovna měla přijmout doporučení vládě.

TOP 09 chce zrušit zákon o prokazování původu majetku

TOP 09 chce zrušit zákon o prokazování původu majetku. Navrhuje také zrušit pravomoc ministerstva financí zablokovat některé weby podle loterijního zákona, nově by toto právo mělo mít ministerstvo jen se souhlasem soudu. Oznámila to dnes místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová. TOP 09 má sedm poslanců a její snahy bez podpory ostatních frakcí nemají mít šanci na úspěch.

Zatím neomezenou pravomoc kdykoliv zablokovat podezřelé webové stránky označila TOP 09 za cenzorskou. "Není možné nechat v rukou jednoho ministerstva tak bezprecedentní pravomoc, jako je zásah do svobodného internetového prostředí zdánlivě ve jménu boje proti hazardu. Navrhujeme, aby stát mohl zrušit webové stránky pouze se souhlasem soudu," uvedl předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Na zákonu o prokazování původu majetku TOP 09 vadí, že každý občan musí při pouhém podezření dokázat, že ke svému majetku přišel poctivě, a to i deset let zpátky. Podle Pekarové Adamové norma přenáší důkazní břemeno na občana, a tím činní z každého daňového poplatníka "sprostého podezřelého". Úřady mají podle ní jiné dostatečné nástroje k postihování daňové kriminality. Navíc platí zákony proti praní špinavých peněz a proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

"I ti, kteří v minulosti získali zcela legálně majetek, musí na základě udání souseda nebo konkurenční firmy v podnikání prokazovat, jak přišli ke svému domu a dokládat účtenky," uvedla místopředsedkyně TOP 09.