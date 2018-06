Lucemburk - Dva roky trvající vyjednávání členských zemí EU o reformě systému, kterým evropský blok řeší azylovou problematiku, bude pokračovat i ve druhé polovině letošního roku. Dnešní jednání ministrů vnitra v Lucembursku totiž ukázalo trvající hluboké rozpory mezi členskými státy unie. Krach snahy končícího bulharského předsednictví znamená, že o věci budou na summitu koncem měsíce hovořit šéfové států a vlád osmadvacítky. Ti nejspíš budou chtít, aby se věc pokusila uzavřít nastupují předsednická země, tedy Rakousko.

Právě summit loni v prosinci Sofii uložil, aby se snažila najít všeobecnou shodu členských států na věci, která země EU rozděluje už od chvíle, kdy Evropská komise návrh reformy takzvaného dublinského systému v květnu 2016 předložila. Možnost povinného přerozdělování žadatelů o azyl v případě krizové zátěže jedné z členských zemí ale ani z posledního bulharského kompromisu nezmizela, a materiál tak zůstal nepřijatelný pro země Visegrádské skupiny, tedy Maďarsko, Polsko, Česko a Slovensko.

Výhrady dnes ale měla z různých důvodů i řada dalších států, včetně Itálie, kde vládne nová, proti migraci i stávající podobě EU výrazněji zaměřená vláda, či v unii v mnoha ohledech klíčového Německa. Diplomaté tak připomínají, že za současného rozložení sil není jisté, zda zastánci bulharského návrhu mají vůbec k dispozici dostatečnou většinu pro případné hlasování.

"Podle toho, co dnes leží na stole, co vzniklo za bulharského předsednictví, si osobně po dnešních prohlášeních více zemí nemyslím, že by to byl návrh přijatelný," řekla dnes v Lucemburku novinářům slovenská ministryně vnitra Denisa Saková. Na dohodu je podle ní nyní dokonce ještě menší naděje než na počátku roku. "Deklarovaly se klíčové body pro jednotlivé země. A nebyly respektovány asi dvě červené čáry, které státy měly," uvedla.

Saková připomněla, že Slovensko jako jedna z předsednických zemí, které věc řešily v minulosti, přišlo s několika vlastními návrhy jak k věci přistupovat, ale neuspělo. "Dodnes klademe důraz na efektivnější kontrolu na hranicích, na lepší komunikaci se zeměmi původu migrantů, abychom skutečně naplňovali readmisní dohody," řekla.

Migrace a právě řešení reformy dublinského systému se opět dostane na stůl šéfům států a vlád evropského bloku na jejich setkání koncem měsíce v Bruselu. Diplomaté zatím netuší, jak se k věci postaví předseda unijních vrcholných schůzek Donald Tusk, který v minulosti dával najevo skepsi vůči kvótám, jež podle něj unijní země jen zbytečně rozdělují.

Plány na reformu "Dublinu" se tak ve druhé polovině roku dostanou do rukou rakouského předsednictví. Vláda Sebastiana Kurze je vůči kvótám také skeptická a její postoj v pohledu na migraci se v mnoha ohledech blíží pozici středoevropských států ze skupiny V4, připomněl dnes novinářům informovaný rakouský diplomat. Platí však podle něj také, že předsednická země musí hrát ve vyjednáváních členských zemí roli "rozhodčího" a neprosazovat své vlastní postoje na úkor jiných pohledů.

Migrační problematice chce Vídeň věnovat přinejmenším část neformální vrcholné unijní schůzky, chystané na 20. září do Salcburku. V rakouském pohledu ale podle jiného informovaného diplomata budou mít kvóty daleko menší prioritu než třeba ochrana vnější hranice EU či návratová politika.