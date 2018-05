Praha - Ministři životního prostředí Richard Brabec (ANO) a zemědělství Jiří Milek (za ANO) v demisi dnes proberou s premiérem Andrejem Babišem (ANO) možné kroky k zastavení šíření kůrovcové kalamity. V pátek odvolal Milek generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda, hlavním důvodem byla právě kůrovcová kalamita. Začala také platit novelizovaná lesnická vyhláška, podle které by se mohl vyhlásit krizový stav kvůli kůrovci v některých regionech státu.

Téma přemnoženého škůdce se stalo politickým tématem, například Piráti chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny, aby se změnil přístup státu k lesnímu hospodaření.

Současné teplé počasí s nedostatkem srážek je podle Tomáše Pospíšila pověřeného řízením podniku Lesy ČR pro vývoj škůdců velmi příznivé. Připomněl, že situace Lesů ČR je při rychlém řešení kůrovcové kalamity komplikovaná, protože podnik se při zadávání zakázek musí řídit zákonem o veřejných zakázkách. Pokud by krizový stav byl vyhlášen, zjednodušilo by to zadávání zakázek a lesníci by mohli mít také snazší přístup do lesů přes cizí pozemky.

Státní podnik Lesy ČR spravuje téměř polovinu lesů v zemi. V poslední době čelí kritice za to, že zanedbal preventivní opatření proti šíření kůrovce. Kůrovcová kalamita se zejména na východě země stále zvětšuje. Je to mimo jiné důsledek sucha posledních let. Ministerstvo ji označuje z hlediska rozsahu za největší v novodobé historii českého lesnictví.