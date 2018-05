Praha - Ministři dnes večer po jednání Poslanecké sněmovny budou diskutovat o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který by měla vládě ve čtvrtek předložit ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle aktuálně schválených střednědobých výdajových rámců počítá MF příští rok s deficitem rozpočtu 50 miliard korun, tedy stejně jako letos. Podle vyjádření MF z posledních dnů jednotlivá ministerstva požadují 130 miliard korun navíc, schodek by tak byl téměř čtyřnásobný.

Podle schválené rozpočtové strategie by měly být výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů v roce 2019 maximálně 1,496 bilionu korun. Daňové příjmy včetně příspěvku na sociální zabezpečení by podle strategie měly stoupnout z letošních plánovaných 1,250 bilionu korun na 1,306 bilionu příští rok.

Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Poslanecké sněmovny do konce září. Zpravidla o rozpočtu začíná jednat během června. Během léta pak ministři jednají s ministrem financí o rozpočtech ve svých kapitolách a do konce srpna musí MF návrh poslat vládě.

Tiskový odbor vlády k večernímu jednání uvedl, že nejsou plánované žádné mediální výstupy.