Praha - České zdravotnictví má podle ministra Miloslava Ludvíka (ČSSD) proti doporučením Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dluh téměř 100 miliard. OECD doporučuje, aby Česko dávalo do zdravotnictví asi 9,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP), země ale podle Ludvíka dává mezi 7,5 až 7,8 procenty. Ministr to dnes řekl na odborné konferenci Zdravotnictví 2018.

"Resort jede na maximální rezervy, což není normální, když ekonomika jede na maximální výkon. Typicky je to vidět na investiční podfinancovanosti českého zdravotnictví, do jisté míry i na mzdách," řekl Ludvík. Mzdy zdravotníků v posledních čtyřech letech opakovaně rostly, o dalších 10 procent jim mají tarify stoupnout od nového roku.

Chybějí podle Ludvíka ale dál peníze na investice. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po bilanční schůzce s ministrem zdravotnictví v polovině září řekl, že bude muset vzniknout investiční fond, ze kterého by se zejména opravy nemocnic financovaly. Potřeby by podle něj bylo několik miliard korun ročně, mohly by jít podle premiéra například z části spotřební daně z tabáku a alkoholu. Po roce 2020 navíc podle Ludvíka bude problém v tom, že velké nemocniční přístroje nebude dále možné pořizovat za evropské peníze.

V systému veřejného zdravotního pojištění by podle návrhu úhradového vyhlášky mělo být příští rok asi o 16 miliard korun více než letos, tedy přibližně 289 miliard korun. Peníze navíc půjdou z vyššího vybraného zdravotního pojištění díky velmi nízké nezaměstnanosti, stát navíc znovu přidá na platbě své pojištěnce. Za každého seniora, dítě, vězně či nezaměstnaného stát zaplatí měsíčně 969 korun, letos to bylo 920 korun. Celkem je státních pojištěnců asi šest milionů.