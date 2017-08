Dálnice D8 přes České středohoří by měla být plně průjezdná na konci září, řekl 30. srpna ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Doprava na takzvané Prackovické estakádě byla svedena do jednoho dálničního pruhu od loňského otevření posledního úseku D8. Snímek byl pořízen 29. srpna ze zúžené části na Prackovické estakádě, auta vyjíždějí z tunelu Prackovice.

Lovosice (Litoměřicko) - Dálnice D8 přes České středohoří by měla být plně průjezdná na konci září, řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Doprava na takzvané Prackovické estakádě byla kvůli nestabilitě podloží svedena do jednoho dálničního pruhu od loňského otevření posledního úseku D8. S dalším omezením ale musejí řidiči počítat přibližně za půl roku, kdy stavaři provedou druhou etapu stabilizace.

Podle výsledků měření pomohla náročná stabilizace podloží a okolí estakády. Práce na stabilizaci už skončily. Na základě doporučení geologů ale zatím zůstává provoz omezen, aby bylo možné zhodnotit účinek stabilizačních prací. "Zatím ta měření jsou povzbudivá a vedou nás k tomu, že bychom mohli dálnici začít zprovozňovat v obou pruzích," uvedl Ťok. Přesný termín ministerstvo dopravy nestanovilo, bude to ale po 20. září, kdy se na celé D8 uskuteční zkušební měření a testování v nedalekých tunelech. "Pokud by náhodou monitorování mělo nějaké další nepředvídatelné výchylky, tak pak by to nebylo. Ale jsem přesvědčen z vývoje a debaty, že to zprovozníme po 20. září," doplnil ministr.

Omezení provozu souvisí s nestabilitou podloží v okolí. ŘSD v uplynulých měsících nestabilní okolí zpevňovalo piloty a vysokotlakou injektáží betonu. Okolí monitoruje asi stovka čidel. Rada monitoringu složená z geologů a dalších odborníků sledovala pohyb stavby ve třech směrech. Podélně, ve směru osy dálnice, příčně a třetí svisle, tedy sedání konstrukce mostu. Podle Petra Kycla z České geologické služby se dálnice podélně a příčně už nehýbe. "Ty pohyby svislé, to sedání, stále probíhá, ale ve velmi malé podobě," řekl ČTK Kycl. Dodal, že jde u takových staveb o zcela obvyklý jev. "U takto náročných konstrukcích k takovým drobným věcem dochází i mimo náročné sesuvné území," uvedll Kycl.

Stavaři se na D8 vrátí na jaře. Budou pokračovat v další stabilizaci dálnice. "Bude potřeba udělat další injektáže pod pilíři. Počítám, že by se v příštím roce střídavě zavíral jeden most, kde se budou dělat injektáže, a pak ten druhý," řekl Ťok. Doprava tak bude vždy svedena na jeden dálniční most. "Ty stavební úpravy nebudou jednoduché. Počítáme, že využijeme celou stavební sezonu i v roce příštím," doplnil ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa.

Sanace Prackovické estakády dosud podle Kroupy stála 320 milionů korun. Náklady na druhou etapu odhaduje zhruba na 50 milionů.

Nestabilita u estakády se poprvé ve větší míře ukázala loni v říjnu, poslední úsek D8 před České středohoří byl proto v prosinci otevřen s omezením. D8 se nestabilitou podloží potýkala dlouhodobě. V červenci 2013 se po silných deštích utrhl svah u Litochovic na Litoměřicku. Sesuv zavalil tehdy rozestavěný úsek D8 asi v délce 200 metrů a poškodil i nedalekou železniční trať.