Právě zveřejněno

Lány - Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) se dnes sešel v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem a jeho poradním týmem. Zhruba čtyřhodinová debata se točila kolem legislativních priorit resortu jako je zákon o elektronických komunikacích nebo zákon, který má pomoci operátorům snížit náklady při budování komunikačních sítí. Normy by měli brzy schvalovat zákonodárci. Dalším tématem bylo i fungování České exportní banky (ČEB) nebo státní pojišťovny EGAP, bavili jsme se i o zahraničních cestách, řekl po jednání Havlíček. O milosti pro odsouzeného Jiřího Kajínka se nemluvilo.

Ministr doufá, že Poslanecká sněmovna, respektive Senát novely zákonů podpoří. Dalším tématem bylo zlepšení česko-ruských obchodních vztahů. "Teď za týden odlétám do Moskvy, na jednání mezivládní komise mezi Českou republikou a Ruskou federací. Tato komise se již tři roky nesešla a myslím, že teď je ten správný okamžik, abychom znovu oživili naše obchodní a ekonomické vztahy," řekl ministr. Poletí s ním podnikatelská delegace, jednotlivé zástupce ale nezmínil. O sankcích mezi Evropskou unií a Ruskou federací se podle něj nemluvilo.

Tématem jednání byly i státní pojišťovací mechanismy prostřednictvím EGAP a ČEB. "Diskutovali jsme důležitost obou těchto institucí pro podporu českých firem, českého exportu," řekl ministr. Například EGAP loni vykázala ztrátu 1,25 miliardy korun. Hlavní příčinou byla výplata pojistných plnění a tvorba rezerv, i kvůli problémovému projektu elektrárny Yunus Emre v Turecku. Na pojistném plnění EGAP vyplatil nejvyšší částku ve své historii, 5,5 miliardy korun. Pojišťovna zpětně vymohla pohledávky za přibližně 1,13 miliardy. Předloni pojišťovna vykázala ztrátu 5,45 miliardy korun.

O výměně ředitelů ani jedné z institucí se však podle něj nehovořilo. "O personáliích jsme nehovořili, spíše jsme se bavili o tom, co by se z hlediska nového institucionálního složení obou těchto institucí udělat, ale je to skutečně v kompetenci vlády. Pokud by mělo dojít k nějaké institucionální změně, tak to bude vyžadovat změnu zákona a to může udělat až příští vláda," dodal Havlíček.

I když Zemanův kancléř Vratislav Mynář v pátek potvrdil, že do Lán dnes přiveze návrh milosti pro dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka, podle Havlíčka se o udílení milosti vůbec nemluvilo.

Už třetí den čekají novináři na Kajínka, milost zatím nedorazila

Jablonec nad Nisou - Už třetí den čekají televizní štáby i novináři internetových a tištěných médií před rýnovickou věznicí v Jablonci na propuštění odsouzeného vraha Jiřího Kajínka, který si tam odpykává doživotní trest. Zatím marně. Prezident Miloš Zeman sice avizoval, že milost pro něj podepíše po svém návratu z Číny, zatím to ale neudělal a podle neoficiálních informací ČTK to zřejmě ani dnes nebude.

Vozy médií tak dál okupují parkoviště před věznicí, na její bránu jsou namířené kamery. Týmy novinářů se střídají, některé zůstávají na místě i v noci. Přespávají v autech, nebo karavanech. Zatímco v pátek to u věznice vypadalo díky slunečnému počasí jako na pikniku s grilováním, dnes bylo mnohem chladněji a na všech už také byla vidět únava.

Novináři při čekání zažili i světlé chvilky, to třeba když někdo z přátel dorazil s horkou kávou nebo bábovkou, nebo když přijel kurýr s objednanou pizzou. Kameramana České televize zastihla při čekání před věznicí radostná zpráva, že se mu narodila vnučka Rozárka. Svou radost mohl vyjádřit jen prostřednictvím živého internetového přenosu. S oslavou musí počkat.

Nejznámější český vězeň Jiří Kajínek strávil za mřížemi 23 let. Média na sebe upozornil útěkem z přísně střežené mírovské věznice. Zeman už dříve uvedl, že k milosti pro Kajínka připojí sedmiletou podmínku, "aby reagoval na některé obavy, že se bude mstít po svém propuštění z vězení". Podle průzkumu agentury Median pro Českou televizi souhlasí s milostí pro Kajínka 54 procent lidí, proti je 36 procent.