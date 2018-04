Praha - Prodej ostravských hutí bude s vedením společnosti ArcelorMittal Ostrava (AMO) řešit ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO) příští týden. Nadnárodní ocelářská skupina ArcelorMittal chce prodejem ostravského podniku získat souhlas Evropské komise s koupí hutí Ilva v italském městě Taranto. Evropská komise má ve věci rozhodnout do 23. května a případ nyní nekomentuje. Hüner už o víkendu uvedl, že případný prodej se musí uskutečnit tak, aby neměl žádný negativní dopad na zaměstnanost v Moravskoslezském kraji.

"V souvislosti s akvizicí italské ocelárny Ilva musela skupina ArcelorMittal předložit kompenzační balíček," řekla mluvčí AMO Barbora Černá Dvořáková. Důvodem byla podle ní obava Evropské komise, že by vzniklý tržní podíl mohl ohrozit hospodářskou soutěž v odvětví. Ilva je podle kapacity produkce největší ocelárna v Evropě. Podle generálního ředitele a předsedy představenstva AMO Ašóka Patila je součástí navržených kompenzací mimo jiné i případný prodej ostravské huti.

Hüner chce po společnosti, aby co nejdříve sdělila jasnou představu o tom, co bude následovat a za jakých podmínek bude chtít ostravské hutní závody prodat. "Situace je v kontextu toho, co se teď děje ve Vítkovicích a OKD zvlášť citlivá nejen pro Ostravu, ale i pro celý region," uvedl ministr. Patil dnes uvedl, že pokud by EK s prodejem souhlasila, zůstala by huť plně v provozu jen pod novým vlastníkem.

Podle moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka (ANO) není ale jisté, že bude muset ArcelorMittal ostravskou huť prodat. "Probíhá analýza, zdali je to skutečně nutné, čili jinými slovy řečeno, zatím není oficiální stanovisko, že to tak musí být. Do jisté míry pořád existuje šance, že se hutě nebudou prodávat," řekl hejtman.

Naproti tomu jednání o prodeji italské skupiny Ilva společnosti ArcelorMittal vstupuje podle italského listu La Ringhiera do rozhodující fáze, o dalším průběhu se prý rozhodne ve středu. Do jednání vstoupily odbory, které chtějí zachovat co nejvíce pracovních míst a poukazují na disproporci mezi plánovanou produkcí a počtem pracovních míst, jež se podle nich neobejde bez vyčlenění konečných prací na třetí společnosti.

Evropská komise začala podle Reuters prodej skupiny Ilva vyšetřovat v listopadu, a to kvůli obavám, že by mohl vést ke snížení konkurence u výrobků z ploché uhlíkové oceli a zvýšení cen pro malé a střední firmy v jižní Evropě. V únoru Reuters uvedla, že ArcelorMittal prodá, aby vyhověl požadavkům EK, ocelárnu ve městě Piombino na ligurském pobřeží italskému ocelářskému podniku Arvedi. A deník Corierre di Taranto minulý měsíc napsal, že vedle hutí v Ostravě bude ArcelorMittal pravděpodobně nucen prodat i hutě v rumunském městě Galati.

Společnost ArcelorMittal Ostrava má i s dceřinými společnostmi téměř 7000 zaměstnanců. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí. V roce 2016 vytvořil AMO čistý zisk 1,308 miliardy korun, o 1,017 miliardy vyšší než o rok dříve. Tržby firmě klesly meziročně o 1,807 miliardy na 28,786 miliardy korun. Podnik patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Ta se na na celosvětové produkci oceli podílí zhruba šesti procenty.

Podle odborníků z ocelářského oboru by ArcelorMittal neměl mít problém najít případného zájemce o koupi ostravského podniku, protože jde o fungující továrnu, která si vede velmi dobře. Na zachování provozu fabriky bude podle odborníků z ocelářství komise trvat nejspíš i proto, že v případě jejího zavření by se síla ArcelorMittalu na trhu ještě zvýšila.