Praha - Ministr pro odchod Británie z EU David Davis se příští úterý v Praze setká se šéfem české diplomacie Lubomírem Zaorálkem (ČSSD). Dnes o tom informovalo ministerstvo zahraničí. Davis do Česka přijede krátce po skončení druhého kola rozhovorů mezi Londýnem a Bruselem. Zaorálek a Davis si na schůzce sdělí aktuální postoje k tématům spojeným s brexitem, uvedlo ministerstvo.

"ČR má silný zájem zachovat s Velkou Británií co nejvyšší kvalitu vzájemných vztahů i po ukončení jejího členství v EU. Proto podporuje sjednání vyvážené dohody založené na rovnováze práv a povinností obou stran," sdělilo ministerstvo.

Tento týden se odehrálo druhé kolo jednání mezi týmy EU a Británie. Spornými body do budoucna zůstává role Soudního dvora EU při zajišťování práv občanů unie v Británii a také podoba finančního vyrovnání. Vyjednavači se znovu sejdou na konci srpna a začátkem října.

Shoda na podmínkách odchodu Britů z EU by měla být podle plánu jednání do podzimu. Obě strany by tak smlouvu o brexitu mohly ratifikovat do března 2019, kdy má Británie EU oficiálně opustit.

Jednání o brexitu vede za Evropskou unii Michel Barnier, jeho mandát schválili na konci dubna prezidenti a premiéři členských zemí EU. Sedmadvacítka se před začátkem rozhovorů shodla na tom, že bude postupovat společně. Prioritami, které do jednání s Brity prosazovala česká vláda, bylo zachování rovného postavení českých občanů v Británii a finanční vyrovnání britských závazků vůči EU. Česko také stojí o zachování přístupu na britský trh a právní jistoty pro občany i firmy.