Praha - Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček dnes předal ministrovi financí Ivanu Pilnému (ANO) analýzu správy k využívání zajišťovacích příkazů. Janeček to řekl po schůzce novinářům. Podrobnosti k analýze, kterou má projednat vláda, neuvedl. Zpráva by měla obsahovat podrobnější statistiky k využívání příkazů v letošním roce. Janeček zároveň odmítl nařčení, že správa v kauze FAU jednala na zadání bývalého ministra financí Andreje Babiše (ANO).

Takové informace označil za "sprosté lži". Finanční správa by měla do týdne vypracovat odborné vyjádření ke svému postupu vůči společnosti FAU a podrobnostem řízení s firmou. Umožní jí to zbavení mlčenlivosti, které od firmy obdržela správa ve středu.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) Pilného tento týden vyzval, aby prověřil postup Finanční správy v souvislosti s firmou FAU. Prověrka má podle něj ukázat, zda ze strany ministerstva financí i daňové správy bylo vše standardní. Sobotkův požadavek je reakcí na nahrávku, na níž Babiš hovoří o opavské firmě FAU, která skončila po zásahu Finanční správy v konkurzu. Do insolvence se FAU dostala loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU má sklad pohonných hmot v areálu přerovské firmy Precheza, jež patří do holdingu Agrofert, který donedávna Babiš vlastnil.

V případě zajišťovacích příkazů Finanční správa v uplynulých měsících čelila kritice, že je zneužívá, a likviduje tak i řadu poctivých firem, které se do řetězových obchodů mohly dostat neúmyslně. Po obstavení účtů totiž mnoho firem není schopno pokračovat v podnikání a někdy se očistí až za několik let.

Podle zprávy pro vládu z července Finanční správa letos do dubna vydala 601 příkazů na 873 milionů korun. Loni to bylo 1561 zajišťovacích příkazů na 3,3 miliardy korun, o rok dříve 1605 příkazů na 3,6 miliardy korun. Na jednu firmu může správa vydat více zajišťovacích příkazů. Loni se tak příkazy týkaly 309 firem, o rok dříve 424.

Dokument dále upozorňuje, že od roku 2013 do dubna letošního roku byl vydán zajišťovací příkaz 1502 firmám. Celkem 528 se jich odvolalo k odvolacímu finančnímu ředitelství, a to zrušilo dva příkazy. Podle zprávy to svědčí o dobrém nastavení praxe.

Zajišťovací příkaz je jedním z institutů Finanční správy proti neplatičům daní. Úředníci mohou předpokládanou daň vybrat dopředu, a zadržet tak peníze nebo majetek, dokud firma neuhradí částku uvedenou v příkazu. Správce daně však musí mít podle daňového řádu vážné a důvodné pochybnosti o tom, že by daňová povinnost bez použití zajištění byla po vyměření uhrazena.