Praha - Vláda dnes požádala ministra financí Ivana Pilného (ANO), aby se začal zabývat možným zvýšením solární daně. Důvodem jsou vysoké odvody ze státního rozpočtu na podporu obnovitelných zdrojů energie i nepřiměřené zisky z tohoto podnikání. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek (ČSSD). Předseda dozorčí rady Solární asociace Jan Fousek označil návrh za silně populistický předvolební krok.

Ministra Pilného k tomu vláda vyzvala v souvislosti s dnes projednávaným návrhem nařízení vlády ohledně příspěvku státu podporovaným zdrojům energií. Na podporu elektřiny a tepla plánuje stát pro rok 2018 ze státního rozpočtu poskytnout 26,2 miliardy korun, stejně jako letos. Projednávání materiálu vláda dnes přerušila.

"Požádali jsem ministra financí, aby se zabýval tím, jak tu solární daň zvýšit. Je čas zabývat se zvýšením solární daně, jak zisky solárníků učinit přiměřenějšími. Je to způsob jak sáhnout na solární barony," uvedl Zaorálek. Dodal, že existuje stanovisko Evropské komise, že návratnost prostředků je až téměř nepřiměřená

Výše podpory obnovitelných zdrojů vzrostla ze zhruba miliardy korun v roce 2006 na více než 40 miliard korun v posledních třech letech. Část podpory, kterou nepokryje dotace ze státního rozpočtu, zaplatí převážně spotřebitelé. Celkem bylo na podporu takzvané zelené energie od roku 2006 do konce loňského roku vyplaceno téměř 250 miliard korun.

"To číslo je sice vysoké a lidi na to před volbami slyší. A je jednoduché jim říci, že to vezmeme solárníkům. Ale podpora je vysoká proto, že je v ČR poměrně hodně instalovaného výkonu," uvedl Fousek. Přehnané výnosy solárníků z let 2009 a 2010 byly podle něj již omezeny tehdy zavedenou solární daní. "A to opatření bylo dostatečné," dodal.

Solární daň ve výši 26 procent byla zavedena v roce 2010 pro fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem nad 30 kW uvedených do provozu v letech 2009 a 2010. Tento odvod měl platit v letech 2011 až 2013. V roce 2013 byla platnost odvodu prodloužena na neurčito, zároveň klesl na deset procent a omezil se pouze na elektrárny uvedené do provozu v roce 2010.