Hradec Králové - Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO) dnes v Hradci Králové pověřil řízením státního podniku Lesy ČR (LČR) stávajícího ředitele lesního a vodního hospodářství Lesů ČR Tomáše Pospíšila. Milek to řekl ČTK po jednání s vedením státních lesů. Pospíšil převzal řízení podniku po generálním řediteli Danielu Szórádovi, kterého ministr v pátek odvolal kvůli kůrovcové kalamitě. Výběrové řízení na nového ředitele podniku Milek zatím vypisovat nehodlá.

Hlavním úkolem podniku pod Pospíšilovým vedením podle ministra bude "maximálně využít veškeré těžební kapacity, abychom zamezili šíření kůrovce". Opatření k likvidaci kůrovcové kalamity hodlá Milek představit v úterý odpoledne po jednání meziresortní skupiny, které se zúčastní i premiér v demisi Andrej Babiš a ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec.

Už teď je podle ministra jisté, že kalamita nepůjde zvládnout za několik měsíců. "Kalamita je tak rozsáhlá, že to bude trvat minimálně rok dva," řekl. Uvedl, že problémem je nedostatek pracovníků, v lesnickém oboru v ČR nyní chybí asi 4000 lidí.

Milek také potvrdil, že krizovým manažerem Lesů ČR pro zvládnutí kůrovcové kalamity bude Ludvík Řičář, dosavadní krajský ředitel Lesů ČR v Liberci. "Bude se věnovat těm nejsložitějším lesním správám, které jsou na střední Moravě," řekl Milek k Řičářově roli. Jeho konkrétní postavení ve struktuře podniku i působení v Liberci se podle ministra ještě bude řešit.

Milek nemá informace, že by někdo ze stávajících členů nejvyššího vedení LČR chtěl rezignovat.

Szórádovo odvolání podle Milkova pátečního vyjádření nesouvisí s politickou situací. Podle něj ředitel Szórád pochybil, vytvořil v lesích nekoncepční a zanedbanou situaci, kdy se přemnožil kůrovec.

Szórád nesouhlasí. Podnik podle něj dělal pro zvládnutí kůrovcové kalamity maximum. "Důkazem může být to, že situace (v lesích LČR) je fakticky shodná nebo velmi podobná jako u jiných vlastníků," řekl ČTK Szórád.

Výběrové řízení na nového ředitele nechce Milek zatím vypisovat, chce ho nechat na svém nástupci ve vládě s důvěrou Poslanecké sněmovny. Kdyby jako ministr zemědělství pokračoval, pak řekl, že by "vypsal výběrové řízení co nejrychleji".

Státní podnik Lesy ČR spravuje téměř polovinu lesů v zemi a v poslední době je kritizován za to, že zanedbal preventivní opatření proti šíření kůrovce. Kůrovcová kalamita se zejména na východě země stále zvětšuje. Je to mimo jiné důsledek sucha posledních let. Ministerstvo ji označuje z hlediska rozsahu za největší v novodobé historii českého lesnictví.