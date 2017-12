Praha - Uvnitř policejního sboru by v budoucnosti mohla vzniknout specializovaná finanční policie, pod kterou by patřil nynější tým Daňové Kobry. Ministr vnitra Lubomír Metnar by se chtěl zaměřit také na boj proti kybernetické kriminalitě. V oblasti bezpečnostních sborů chce pokračovat v jejich personální stabilizaci. Řekl to v rozhovoru s ČTK.

Kobra nyní spadá pod Národní centrálu proti organizovanému zločinu a jde o pracovní tým, v němž s policisty spolupracují také celníci a daňová správa. Tyto různé subjekty na vybraných případech pracují společně a od počátku si vyměňují informace. Projekt Kobry se začal vymýšlet za ministra Martina Peciny, tedy v době kdy byl jeho náměstkem. Rozjel se pak v příštím období za ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), který se na tom dohodl s tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem (ANO)

Metnar je přesvědčen, že zaniklá finanční policie byla dobrou cestou, jak bojovat například proti daňové kriminalitě. "Chtěl bych otevřít odbornou diskusi a vrátit se k osvědčeným věcem," řekl ČTK Metnar. Podle něj daňová či celní správa pracují na některých případech dlouho a pak teprve kauzy přebere policie, která musí některé úkony opakovat. "Obrovsky se tím protahuje trestní řízení. Spolupráce funguje, ale dala by se zlepšit," konstatoval Metnar.

Podobný problém řešila vládní koalice v minulém volebním období, kdy chtěl Babiš posílit kompetence celní správy. Navrhoval, aby celníci trestné činy, které teď mohou prověřovat pouze v prvotní fázi, nepředávali policii, ale celé vyšetřování vedli sami. Vláda ale návrh odložila na základě analýzy, podle které statistiky ukázaly, že současný systém spolupráce celníků a policie je efektivní. Dokument tvrdil, že ze zhruba 300 kauz, které v roce 2014 předali celníci policii, se přes 95 procent podařilo ukončit ještě v témže roce. Babiš to tehdy označil za zpolitizování problému. Případnou změnu v kompetencích by kromě vlády musela schválit i Sněmovna.

Mezi hlavní priority nového ministra patří otázka bezpečnosti. "Považoval bych to za obrovský neúspěch, pokud by země nezůstala alespoň šestou nejbezpečnější na světě," řekl Metnar. Zdůraznil, že se kvůli zajištění bezpečnosti bude muset investovat. "Bezpečnost se bez peněz nedá dělat," dodal.

Podle něj je dobře, že minulá vláda prosadila náborový příspěvek, který budou od 1. ledna dostávat nově nastupující policisté. Dodal, že pro personální stabilizaci se ale také musejí zajistit podmínky, aby policisté od sboru neodcházeli. Změny by tak mohly nastat například v systému kariérního růstu.

V ČR zatím bude dál platit první stupeň ohrožení před terorismem

V Česku bude zatím nadále platit první stupeň ohrožení před terorismem. Zatím nejsou informace, že by se situaci v zemi měla zhoršovat, řekl ČTK ministr vnitra Lubomír Metnar. První stupeň ohrožení v zemi trvá rok a tři čtvrtě.

Pokud by se vláda rozhodla současnou situaci změnit, tak by se podle Metnara musela vyhodnotit bezpečnostní rizika. Aktuálně by se podle něj situace neměla zhoršovat. Zároveň ale nejsou podmínky proto, aby byla zpřísněná bezpečnostní opatření odvolána. "Zatím to zůstane na jedničce," řekl ČTK Metnar.

Policie nyní v období adventních a vánočních svátků nachystala intenzivnější bezpečnostní opatření, která se zaměřují na místa s vysokou koncentrací osob po celé zemi. Zvýšený počet policistů se pohybuje například na letištích, nádražích, vánočních trzích nebo kulturních akcích.

Česká vláda první stupeň ohrožení před terorismem, který znamená bdělost, vyhlásila po teroristických útocích na metro a letiště v Bruselu v březnu 2016. Čtyřstupňový varovný systém ohrožení před terorismem zavedla v lednu 2016 jako reakci na útoky v Paříži, při kterých o rok dříve zemřelo 147 lidí.

Nejnižší stupeň představuje ideální stav, při němž není žádná hrozba útoku na českém území. Při tomto stavu nejsou vydávána žádná zvláštní doporučení nebo varování ve vztahu k veřejnosti.

První stupeň upozorňuje na existenci obecného ohrožení terorismem. Druhý stupeň upozorňuje na existenci zvýšené pravděpodobnosti ohrožení terorismem a vyhlašuje se v návaznosti na předchozí události či informace o hrozbě projevů terorismu. Při třetím stupni je teroristický útok očekáván s vysokou pravděpodobností nebo už se stal a je potřeba přijmout opatření k zamezení pokračování či opakování útoku a minimalizovat následné škody.