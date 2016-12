Praha - Ministr zemědělství a 1. místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka přemýšlí o kandidatuře na předsedu KDU-ČSL. Rozhodne se během vánočních svátků, svojí případnou kandidaturu sdělí v lednu. Řekl to v rozhovoru s ČTK.

"Rozhodnu se v průběhu Vánoc, s tím, že to sdělím (kandidaturu) v průběhu ledna," řekl ministr.

Vicepremiér a předseda KDU-ČSL, by tak Jurečka případně vyzval, Pavel Bělobrádek věří, že se mu podaří dovést svou stranu až k vítězství ve sněmovních volbách. Řekl to u příležitosti svých nedělních čtyřicátých narozenin. Bělobrádek, který je v čele lidovců šest let, také uvedl, že mu politika dává mnoho inspirujících setkání, zároveň ho ale připravila o čas, který by rád trávil s rodinou.

Bělobrádek se dostal do čela KDU-ČSL v roce 2010 poté, co lidovci neuspěli ve volbách a opustili Poslaneckou sněmovnu. Pod jeho vedením se dokázali do dolní komory Parlamentu vrátit v roce 2013, což se předtím žádné ze stran, které ze Sněmovny vypadly, nepodařilo. Letos lidovci vyhráli senátní volby, když získali šest vlastních senátorů a další tři podporovali v rámci různých spojenectví.

Bělobrádek proto doufá, že se mu podaří stranu dovést i k výraznému sněmovnímu úspěchu.

V posledních sněmovních volbách KDU-ČSL získala 6,8 procenta, poslední průzkumy jí přisuzují podobnou podporu. Strana začíná jednat o možné spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí (STAN), které v minulých volbách kandidovalo společně s TOP 09.

Bělobrádek ještě před svým zvolením předsedou KDU-ČSL oznámil, že trpí roztroušenou sklerózou. Věří, že svým příkladem může dalším nemocným ukázat, že i přes toto onemocnění se lze ve společnosti prosadit. Zároveň využívá své postavení a snaží se dalším nemocným pomáhat.