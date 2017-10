Háje (Příbramsko) - Tuzemské zásobníky zemního plynu jsou nyní naplněny z 93 až 95 procent a připraveny na zimu. A to i přesto, že z nich kvůli chladnějšímu počasí bylo nutné čerpat již během září. Novinářům to na dnešním setkání se zástupci skupiny innogy u kavernového zásobníku v Hájích na Příbramsku řekl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD). Skupina innogy je největším českým distributorem plynu, do loňského října se jmenovala RWE.

Podzemní zásobníky pomáhají vykrývat rozdíl mezi spotřebou plynu v létě a v zimě a zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz při nepředvídatelných událostech, které mohou nastat na plynárenské infrastruktuře nebo na straně dodavatelů plynu. "Přestože z nich bylo nutné již trochu čerpat v některých zářijových dnech, myslím si, že tuzemské zásobníky jsou na nadcházející zimu připraveny stejně tak jako celé české plynárenství," uvedl Havlíček.

Připomněl, že v Česku jsou čtyři provozovatelé podzemních zásobníků plynu, celková kapacita všech devíti zásobníků dosahuje 3,5 miliardy metrů krychlových. Největší provozovatel innogy jich spravuje šest s celkovou kapacitou 2,7 až 2,8 miliardy metrů krychlových. Celková roční tuzemská spotřeba je 7,5 až osm miliard metrů krychlových.

Podle mluvčího innogy Martina Chalupského je nyní v podzemních zásobnících skupiny shromážděno přes 2,5 miliardy metrů krychlových plynu. "Je to způsobeno tím, že topná sezona letos začala o pár týdnů dříve, čili se nedalo vtláčet v průběhu září," uvedl mluvčí. V posledních dnech, kdy bylo slunečno, se ale množství plynu v zásobnících začalo navyšovat.

Innogy provozuje v ČR šest podzemních zásobníků. V Čechách je to kavernový zásobník v Hájích, dále zásobníky Dolní Dunajovice a Tvrdonice na jižní Moravě a Štramberk, Lobodice a Třanovice na severu Moravy. Skupina do jejich provozu loni investovala téměř 350 milionů Kč.

Zemní plyn odebírá v ČR podle Havlíčka více než 2,8 milionu zákazníků, z toho přes 2,6 milionu tvoří domácnosti. Česko má minimální zásoby a zdroje, 99 procent plynu dováží, zejména z Ruské federace. Důležité je podle Havlíčka rozšiřování přepravních tras. "To znamená severojižní propojení a podobně," dodal. Podle Chalupského se v příštím období nebude zdražovat a ceny zemního plynu i elektřiny zůstanou stabilní.