Berlín/Washington - Německo nevidí důvod pro vypovězení jaderné dohody s Íránem a udělá vše pro to, aby smlouva dál platila. Po schůzce s francouzským ministrem zahraničí Jeanem-Yvesem Le Drianem to dnes uvedl jeho německý protějšek Heiko Maas. Francie, Německo a Británie budou podle francouzského ministra pokračovat v jaderné dohodě bez ohledu na to, jak se rozhodnou Spojené státy. I britský ministr zahraničí Boris Johnson dnes vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby od dohody neodstupoval.

"Stále si myslíme, že ta dohoda dělá svět bezpečnějším, bez ní by byl méně bezpečný," uvedl Maas na tiskové konferenci v Berlíně. V případě, že Spojené státy od smlouvy odstoupí, se Berlín podle Maase obává zejména vyostření situace.

"Jsme odhodláni tu dohodu zachránit, protože chrání před šířením jaderných zbraní a je tím správným způsobem, jak Írán zastavit, aby nezískal jadernou zbraň," řekl šéf francouzské diplomacie.

Britský ministr zahraničí Boris Johnson zahájil už v neděli dvoudenní návštěvu USA a sejde se kromě jiného s viceprezidentem Mikem Pencem a Trumpovým bezpečnostním poradcem Johnem Boltonem. Svou výzvu adresovanou prezidentu Trumpovi zveřejnil v článku, který vyšel v listu The New York Times.

"Ta dohoda má určitě své slabiny, ale já jsem přesvědčen, že je lze napravit. Británie spolu s Trumpovou administrativou a německými a francouzskými spojenci na tom pracuje," stojí v Johnsonově příspěvku. Pokud Washington od dohody odstoupí, vydělá na tom podle Johnsona pouze Írán.

"Ze všech možností, jež máme k dispozici, abychom zajistili, že Írán nikdy nebude mít jadernou zbraň, má tato dohoda nejméně nevýhod," tvrdí britský ministr.

Trump se musí k dohodě vyjadřovat vždy po 120 dnech a nový termín vyprší 12. května. Při minulém vyjádření řekl, že účast Spojených států na této dohodě příště neprodlouží, pokud nebudou její sporné body vyřešeny. Trump je dlouhodobý kritik tohoto dokumentu, který byl vyjednán za administrativy jeho předchůdce Baracka Obamy. Nynější americký prezident stejně jako Izrael tvrdí, že dohoda Íránu nezabrání, aby se v budoucnu jaderně vyzbrojil.

Johnson, který se podle agentury Reuters za svého pobytu v USA s Trumpem osobně nesejde, dohodu přirovnal k "poutům" a napsal, že nevidí žádnou výhodu v tom nyní tato pouta Íránu sundat.

V posledních dnech se k hrozbě vypovězení dohody ze strany USA často vyjadřují íránští politici. Prezident Hasan Rúhání dnes prohlásil, že Washington se bojí regionálního vlivu Íránu a jeho nezávislosti. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Bahrám Kásemí řekl, že Írán je připraven na všechny možnosti a že USA zaplatí za odstoupení od dohody vysokou cenu. Ujistil, že Írán nehodlá sjednávat novou dohodu, která by omezovala jeho regionální vliv.