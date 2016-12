Praha - Ministerstvo dopravy dnes zveřejnilo na svých internetových stránkách zprávu Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd k sesuvu svahu na rozestavěnou dálnici D8. Podle zprávy by nehodě nezabránilo ani zajištění rozestavěné dálnice proti sesuvu. Svah by se kvůli nadměrným srážkám a zatížení odtěženou zeminou na úpatí lomu utrhl stejně, sesuv by ale nedosáhl až k dálnici. Škoda, kterou ministertvo odhadlo na miliardu kroun, by tak byla nižší. Vyplývá to ze závěru, který v rámci téměř 300stránkové analýzy vypracovali experti ústavu. Přestože byla hotová už letos v květnu, ministerstvo dopravy jí odmítalo zveřejnit a jako jediného viníka označilo lom.

Podle nedávného vyjádření ministra dopravy Dana Ťoka v České televizi zveřejnění zprávy nedoporučovali právníci ministerstva kvůli sporu s majetelem lomu. Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, se dnes ke zveřejněnému dokumentu nechtělo vyjadřovat.

"Tento sesuv, s odlučnou plochou u lomu Dobkovičky a smykovou plochou vytvořenou na kontaktu kvartérních sedimentů a křídových slínovců, by při absenci dálničního zářezu zničil těleso železniční tratě. Čelo sesuvu by podle modelů dosáhlo úrovně mezi železničním náspem a současnou trasou dálnice a dálnice by poškozena nebyla," uvádí se ve zprávě. Nedostatečně zajištěná stavba dálnice v zářezu pod nestabilním svahem tak podle vědců škodu způsobenou sesuvem významně zhoršila.

Od léta se stát s majitelem lomu, firmou Kámen Zbraslav soudí o miliardovou náhradu škody. Nyní ale ministerstvo spoléhá na mimosoudní vyrovnání. Jednou z variant je například odkoupení a uzavření lomu, což by zvýšilo bezpečnost celého území.

Správa ústavu totiž rovněž hovoří o tom, že v místě hrozí další sesuvy podobné tomu z léta 2013. Dálnice D8 je od 17. prosince otevřená řidičům. Kvůli nestabilnímu podloží na trase v Českém středohoří je ale u takzvané prackovické estakády provoz sveden na jeden ze dvou mostů. Jde o úsek, kde silničáři odhalili pohyb mostních podpěr.