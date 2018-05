Praha - Zubaři nejvíce chybí například v Táboře, Rumburku, Bruntále a Strakonicích. Ministerstvo zdravotnictví otevření ordinací podpoří dotací na plat sester nebo zubních hygienistek. Žádat mohou až o 1,2 milionu korun za pět let. Ministerstvo rozdělí do konce roku 2021 přes 100 milionů korun, informovalo dnes v tiskové zprávě. Mapku s rozdělením oblastí podle dostupnosti péče zveřejnilo ministerstvo na webu. Podobný program úřad spustil dříve pro praktické lékaře, zájem ale nebyl příliš velký.

Stomatologická komora dlouhodobě tvrdí, že problémem není nedostatek zubařů, ale jejich nerovnoměrné rozmístění. V ČR je nyní asi 8000 zubařů, více než polovina jich je v Praze a krajských městech.

"Naším cílem je motivovat zubní lékaře ke zřízení praxí i v méně atraktivních oblastech tak, aby byla zajištěna dostupnost stomatologické péče rovnoměrně ve všech regionech a pacienti nemuseli daleko dojíždět," uvedl ke spuštění dotačního programu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Místa, pro která dotace budou, vybrala pracovní skupina. Ohled brala i na tipy občanů.

Podmínkou pro získání dotace je, aby žadatel do tří let přijal nejméně 1500 pacientů. Alespoň desetina musí být děti a senioři. Musí také doložit, že má smlouvy nejméně se čtyřmi zdravotními pojišťovnami. Ordinovat musí alespoň 35 hodin týdně, otevřeno musí mít každý pracovní den. "Udělením dotace se lékař zaváže, že bude poskytovat zdravotní služby v dané obci po dobu minimálně pěti let od dne udělení dotace," uvedlo ministerstvo. Maximálně může zubař získat 240.000 za rok nebo 1,2 milionu za pět let, podílet se musí 30 procenty nákladů. Do roku 2021 na dotaci může dosáhnout asi stovka ordinací.

Podobný program ministerstvo spustilo v roce 2016 pro praktické lékaře. V prvním roce byly podle ministerstva zdravotnictví jen dva žadatelé, v dalších kolem dvacítky. Program by měl pokračovat.