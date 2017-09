Praha - Ministerstvo zemědělství dočasně zakázalo všem vlastníkům lesů v zemi těžbu dřeva. Je podle něj třeba zpracovat dříví z větrných kalamit a dřevo napadené kůrovcem. Nařízení se vztahuje na těžbu smrků a borovic. Výjimku z něj mají lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem. ČTK o tom dnes informovala mluvčí ministerstva Markéta Ježková. Za porušení státního nařízení mohou dostat vlastníci lesa pokutu do jednoho milionu korun. Podle předsedy vlastníků obecních lesů přišel zákaz pozdě. Měl to udělat v létě, když se kůrovec rojil. Stát také podle jeho názoru nejedná při zákazu těžby zdravých stromů dostatečně razantně.

Zákaz těžby je navržen do konce roku. Dřevo z kalamit a dřevo napadené kůrovcem by mělo být zpracováno do konce března 2018. "Jde o termíny, o kterých se předpokládá, že jsou dostatečné ke zpracování rozhodujícího objemu nynější kalamity," uvedla mluvčí. Nařízení se nevztahuje na těžby mimořádné, prováděné na základě povolení nebo rozhodnutí orgánu státní správy lesů a na těžbu vánočních stromků.

Opatření by mělo vést k rychlejšímu zpracování dřeva, které je už vytěženo a leží na odvozních místech nebo ve skladech pil. "Urychlené pilařské zpracování kůrovcem napadeného dříví podstatně přispívá k omezení šíření tohoto kalamitního škůdce lesních porostů," podotkla Ježková.

Ministerstvo už na začátku září doporučilo státním podnikům Lesy ČR a Vojenské lesy a statky, aby těžbu dřeva zastavily. Vojenské lesy a statky přestaly s plánovanou těžbou už v srpnu, Lesy ČR podobně s těžbou smrku. Kalamita se ale netýká jen státních lesů a množství dřeva z kalamit přesahuje reálné možnosti tuzemských zpracovatelů, proto byl nyní vydán plošný zákaz těžby. Ministerstvo ho rozeslalo všem obcím. "Účinnost opatření se předpokládá na přelomu října a listopadu tohoto roku," dodala Ježková.

Stát neplánuje podniky, které nebudou moci dřevo těžit, speciálně odškodňovat. Lesní zákon dává podle Ježkové povinnost přednostně zpracovávat takzvanou nahodilou těžbu, tedy stromy seschlé, napadené kůrovcem nebo zlomené. Cena surového dříví podle ní strmě klesá. "Úmyslné těžby dřeva, které po dobu platnosti opatření ministerstva zemědělství nemohou provádět, budou moci provést až v době, kdy budou ceny surového dříví opět příznivější," sdělila ČTK Ježková. Jako kompenzace mohou podle úřadu vlastníci brát standardní dotace, například na nové zalesnění.

Kůrovcovou kalamitou je nejvíce postižena severní Morava a Slezsko, kde byly loni dvě třetiny republikové kůrovcové těžby. Situaci pak ještě zhoršila nedávná větrná kalamita. Podle údajů ministerstva ze začátku září se zatím eviduje zhruba 1,1 milionu metrů krychlových kalamitního dříví, hlavně smrku. Na trh se dřevem navíc působí i důsledky větru v Polsku a v Bavorsku, které snižují cenu dříví. V Polsku jde o zhruba deset milionů metrů krychlových dříví, hlavně borovice, v Bavorsku pak o dva miliony metrů krychlových, převážně smrku. Obdobně špatná situace je podle MZe i v Rakousku.

Vlastníci lesů: Zákaz těžby přišel pozdě, je málo komplexní

Stát nejedná při zákazu těžby zdravých borovic a smrků dostatečně razantně a komplexně, řekl dnes ČTK předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR František Kučera. Na rozšíření kůrovce podle něj nese vinu i správa státních lesů. Vypisuje dlouhodobé tendry na těžbu dřeva na pozemcích ve vlastnictví Lesů ČR. Nedokáže potom přinutit těžařské společnosti, aby dostatečně rychle kůrovcové dřevo odstraňovaly, domnívá se. Lesy ČR hospodaří na téměř polovině českých lesních pozemků.

"Považujeme to za velice problematické, opatření měla přijít daleko dřív. Je to chytání kočky za ocas," komentoval dnešní rozhodnutí ministerstva zemědělství Kučera. Kůrovec podle něj nemá na podzim už tendenci ke množení, je jen zavrtaný ve stromech. "Kroky měly přijít začátkem léta nebo v jarních měsících, aby kalamita byla potlačena," myslí si. Stát by měl celou situaci řešit jako celek, tedy včetně problematiky přetížení menších cest těžebními vozidly, situaci místo ministerstva měla podle něj řešit celá vláda.

"Původní návrh ministerstva mělo být zastavení úmyslných těžeb až do konce března. Proti tomu jsme se zásadně postavili, dřevozpracující podniky by zkolabovaly, my bychom neměli finanční prostředky, abychom mohli dál fungovat, protože bychom v prvním čtvrtletí v místech, kde není kalamita, nemohli těžit. Vlastníci by museli propustit zaměstnance, protože by neměli tři měsíce práci," uvedl předseda.

Kompenzaci podle něj dostanou vlastníci lesa pouze ze standardních dotačních programů, jako je Program rozvoje venkova, nebo z peněz přerozdělovaných Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem. Tato pomoc je však podle něj pomalá.

Odborníci z Lesní ochranné služby loni zaevidovali rekordní objem vytěženého kůrovcového dříví. Šlo o tři miliony metrů krychlových, což je dvojnásobek předloňských hodnot. Údaje, které odborníci získávají od lesních správ a vlastníků lesů, jsou přibližně ze 70 procent ČR, ze zbylých 30 procent státu tyto údaje nemají. Po přepočtu na celou zemi by tak mohlo jít až o 4,3 milionu metrů krychlových vytěženého dříví

Těžba dřeva v českých lesích se loni podle údajů Českého statistického úřadu meziročně zvýšila o devět procent na 17,6 milionu metrů krychlových bez kůry. Jde o třetí nejvyšší hodnotu za dobu sledování, růst objemu do značné míry zapříčinila nahodilá těžba. Skoro osm desetin vytěženého dříví tvořil smrk. Nahodilá těžba, tedy těžba kvůli zpracování seschlých, nemocných nebo polámaných stromů, loni stoupla o 1,2 milionu metrů krychlových na 9,4 milionu.