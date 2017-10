Karlovy Vary - Ministerstvo dopravy v pátek vydalo stavební povolení pro připravované tři úseky na dálnici D6 z Karlových Varů na Prahu. Jde o obchvat Řevničova, úsek Nové Strašecí - Řevničov a první etapu obchvatu Lubence. Kraj předpokládá, že stavby dohromady za téměř pět miliard korun začnou ještě letos, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Nyní bude muset Ředitelství silnic a dálnic ČR vybrat na stavby zhotovitele. "Nedostavěná D6 stále trápí nejen naše občany, ale stěžují si i návštěvníci, kteří k nám přijíždějí ve směru od Prahy. Věřím, že se zdárně podaří dokončit výběrová řízení na zhotovitele staveb a nic nebude stát v cestě tomu, aby práce mohly začít," uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO).

Obchvat Řevničova by měl měřit asi 4,2 kilometru a na jeho stavbu se počítá s náklady ve výši okolo 1,6 miliardy korun. Úsek Nové Strašecí - Řevničov v délce 5,5 kilometru přijde podle předpokladů asi na 1,4 miliardy korun. První etapa obchvatu Lubence je dlouhá přes 4,8 kilometru a náklady dosáhnou asi 1,9 miliardy korun. Při výběrových řízeních se ale ještě může podařit částky snížit.

Tři úseky v celkové délce přibližně 14,5 kilometru by měly být dokončeny v roce 2020. Na D6 je třeba vybudovat celkem 11 úseků v délce 70 kilometrů. "Budeme velmi bedlivě dohlížet na to, aby rychle pokračovala příprava i dalších částí D6," uvedla Vildumetzová. Kraj současně žádá o vyjmutí celého úseku D6 od Karlových Varů do Chebu ze seznamu komunikací s dálničním poplatkem.

Těsně před vybráním zhotovitele je v Karlovarském kraji další zásadní stavba, obchvat Trstěnic a Drmoulu na silnici I/21 z Chebu na Plzeň. Úsek silnice mezi těmito obcemi patří s mnoha tragickými nehodami k nejnebezpečnějším v kraji. Jeho výstavbou se navíc zlepší bezpečnost a životní podmínky v samotných obcích.