Washington - Americké ministerstvo spravedlnosti navrhuje změnu zákona, který má fakticky zamezit prodej urychlovačů střelby. Podle agentury Reuters to dnes oznámil ministr spravedlnosti Jeff Sessions.

O zákazu těchto součástek, které téměř mění funkčnost poloautomatických zbraní na automatické, se v USA intenzivněji hovoří od únorového masakru na floridské střední škole, který si vyžádal 17 mrtvých.

Americký prezident Donald Trump již v únoru naznačil, že by mohl s touto změnou souhlasit. Podle něj by se rovněž mohla zvýšit věková hranice pro možnost pořízení poloautomatické pušky z 18 na 21 let.

V sobotu se ve Washingtonu má konat pochod desítek tisíc lidí, převážně studentů, na podporu zpřísnění regulace prodeje zbraní.