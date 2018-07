Praha - Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš navrhl do čela ministerstva spravedlnosti místopředsedu Legislativní rady vlády Jana Kněžínka (39). Informaci serveru Aktuálně.cz potvrdil ČTK předseda KSČM Vojtěch Filip. Kněžínek pracuje na úřadu vlády a je znalcem ústavního práva. Před třemi lety ho vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) jmenovala takzvaným prošetřovatelem, který měl vyšetřovat protiprávní jednání členů vlády nebo dalších vysoce postavených činitelů.

V této funkci řešil například případ náměstka ministra financí Tomáše Vyhnánka, který v lednu 2016 nařídil úřednici ministerstva, aby v Bruselu zjišťovala informace od Evropského úřadu proti podvodům (OLAF) k vyšetřování Babišovy dotační kauzy Čapí hnízdo. Kněžínek rozhodl, že Vyhnánek ani Babiš zákon neporušili. Ministerstvo financí později podle Neovlivní.cz zahájilo kárné řízení se zmíněnou úřednicí i Vyhnánkem a také se dvěma dalšími úředniky.

Rezignaci ministryně Taťány Malé (ANO) odeslal Babiš dnes na Hrad spolu s návrhem jejího nástupce. Novinářům ale ráno odmítl říct jeho jméno. Poznamenal pouze, že požádal Zemana, aby se dotyčný mohl už dnes odpoledne na Hradě zúčastnit chystaného jmenování soudců. Hrad prostřednictvím mluvčího oznámil, že návrh na Hrad dorazil a Zeman se bude situací dnes zabývat.

Komunisté mají ve středu při hlasování o důvěře podpořit menšinovou vládu ANO a ČSSD. Filip chtěl, aby byl předem informován o nominacích na ministry.

Babiš v pondělí po rezignaci Malé novinářům řekl, že Zemana požádá, aby ho dočasně pověřil řízením ministerstva spravedlnosti místo Malé. Mimo jiné kvůli svému stíhání v kauze Čapího hnízda se však stal terčem kritiky. Podle Babiše bude nástupce Malé plnohodnotným ministrem pověřeným vedením resortu. Na dotaz ČTK, zda bude po pověření nového kandidáta pokračovat výběr nového ministra, Babiš uvedl, že ano. "Určitě budeme hledat nového ministra," řekl.

Malá v pondělí po 13 dnech ve funkci oznámila, že ve vládě končí. V posledních dnech čelila obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích.

Opozice i ČSSD kvitují, že Babiš vzdal plán vést spravedlnost sám

Opoziční strany i koaliční ČSSD kvitují, že premiér Andrej Babiš ustoupil od myšlenky, že by po rezignaci ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) mohl úřad vést dočasně sám. Nominaci místopředsedy Legislativní rady vlády Jana Kněžínka na post ministra spravedlnosti z tohoto hlediska přijali, kritizovali ale personální rozhodování Babiše.

Koaliční ČSSD podle předsedy sněmovního klubu Jana Chvojky považuje řešení situace dosazením Kněžínka za přijatelné. Připustil, že v případě, že by Babiš řídil resort sám, jak uvedl v pondělí, by část poslanců ČSSD nemusela ve středu hlasovat pro důvěru vládě.

"Je to další králík z klobouku a spíš to dokládá, jak je absurdní ten způsob, jak se vláda, nejdůležitější orgán České republiky dává dohromady," komentoval výběr šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

"Je v zásadě jedno, kdo v tom dream teamu bude, protože ryba smrdí od hlavy, je pro nás nepřijatelné, když je tu premiér obviněný z trestného činu," uvedl předseda lidovců Pavel Bělobrádek s odkazem na trestní stíhání Babiše v dotační kauze Čapí hnízdo. Za nápad "z jiné galaxie" označil pondělní Babišova slova o tom, že by vedením spravedlnosti pověřil sám sebe.

Předseda TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil má pondělní Babišovo prohlášení za absurdní. "Jsem rád, že se této absurdity nakonec vyvaroval," konstatoval. Uvedl, že Kněžínka zná jako úředníka a legislativce. "Otázkou je, zda jeho mandát bude trvalý, nebo dočasný, tato země by potřebovala kvalitního ministra s politickou podporou na celé volební období, aby mohl vyřešit věci, které předchozí ministr zanedbal," uvedl.

Chvojka novinářům řekl, že Babiš v čele spravedlnosti by byl pro koaliční spojence nepředstavitelný kvůli trestnímu stíhání. "Nebudu zastírat, že to vyvolalo mezi poslanci a poslankyněmi velkou vlnu nevole. Toto řešení považujeme za přijatelné," uvedl Chvojka k výběru Kněžínka. "Kdokoli by byl lepší než Taťána Malá," konstatoval Chvojka s tím, že Kněžínek je schopný. Od Babiše chce slyšet, proč by měl být Kněžínek ministrem jen po omezenou dobu.

