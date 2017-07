Praha - Účtenkovou loterii k elektronické evidenci tržeb (EET) spustí ministerstvo financí 1. října. První slosování o ceny se uskuteční 15. listopadu, a to z účtenek vystavených během října. Na dotaz ČTK to sdělilo dnes ministerstvo financí.

MF si od účtenkové loterie slibuje větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek, a tím zvýšení efektivity EET. Úřad plánuje ročně vyplácet výhry za 65 milionů korun, měsíčně by si soutěžící měli rozdělit zhruba 21.000 výher. Losování bude každý měsíc, a to z účtenek vydaných za předem stanovené období. Zákazník může do účtenkové loterie registrovat v jeden den pouze jednu účtenku od daného obchodníka.

Počítá se s pěti hlavními výhra. První bude jeden milion korun, druhá automobil za zhruba 400.000 Kč, třetí 300.000 Kč, čtvrtá 200.000 Kč a pátá 100.000 korun. Dále by lidé měli mít možnost získat 20 výher po 20.000 Kč, 1000 výher po jednom tisíci Kč a 20.000 výher po 100 korunách.

Podle průzkumu dodavatele pokladních systémů Bizerba se do loterie určitě zapojí 15 procent lidí. Největší zájem mají lidé o peněžní ceny, naopak o nabízený automobil mají zájem minimální. Kvůli němu by účtenku do soutěže zaregistrovala tři procenta dotázaných.

Účtenkovou loterii zavedly dříve například Chorvatsko, Slovensko a Slovinsko. Cílem je motivovat zákazníky, aby si brali od podnikatelů pokladní doklad. Hlavní odměnou v těchto zemích byla většinou peněžitá výhra.

V otevřeném výběrovém řízení na provozovatele loterie zvítězila společnosti Wincor Nixdorf. Bude zajišťovat registraci účastníků loterie, registraci a příjem účtenek, losování a výplatu výher a zákaznickou podporu. MF zaplatí ročně za komplexní provoz 12,4 milionu korun bez DPH. Celý systém by měl být připraven nejpozději 16. září.

MF původně chtělo spustit účtenkovou loterii s názvem "Účtenkovka" v polovině letošního roku. Na konci května pak ministr financí Ivan Pilný uvedl, že počítá se startem loterie od 1. listopadu.

EET začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace. Po hotelech a restauracích se od března letošního roku zapojily do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Následovat budou příští rok další obory podnikání. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků.