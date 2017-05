Praha - Ministerstvo financí odmítlo dnešní kritiku ČSSD ohledně návrhu rozpočtu na příští rok, podle ministerstva ČSSD jen mate veřejnost. Všechny priority zmíněné sociálními demokraty návrh obsahuje, uvedlo ministerstvo financí (MF) v tiskové zprávě. Proti kritice ČSSD se ohradil i bývalý ministr financí Andrej Babiš (ANO), který návrh rozpočtu připravil.

Návrh rozpočtu je podle koaličních sociálních demokratů šitý horkou jehlou. Podle ministrů za ČSSD chybí miliardy mimo jiné na spolufinancování fondů EU nebo na investice. Více peněz požadují ministryně školství Kateřina Valachová, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík i ministr vnitra Milan Chovanec.

"My jsme to připravovali několik měsíců, rozpočet byl konzultován v koalici," řekl Babiš ČTK.

Stejně se vyjádřilo i ministerstvo. "Ministerstvo financí plně reflektuje všechny priority vlády v sociální oblasti, a to za nepřekročitelného předpokladu zachování plánovaného schodku ve výši 50 miliard korun. Dnešní vyjádření některých ministrů na adresu tohoto návrhu nejsou ničím jiným, než matením veřejnosti a slibováním nesplnitelného," uvedl úřad.

Všechny priority, které ČSSD zmiňuje, ministerstvo podle svého vyjádření do návrhu zapracovalo. Návrh rozpočtu podle MF tak počítá jak s valorizací penzí o 500 Kč, tak s růstem mezd zaměstnanců veřejného sektoru, a to od 1. listopadu letošního roku.

Ministři za ČSSD podle MF představili řadu dalších požadavků, které ministerstvo vyčíslilo na zhruba 30 miliard korun. "Vzhledem k tomu, že se shodujeme na nepřekročitelném deficitu ve výši 50 miliard korun, budu se jednotlivých ministrů na blížících se jednáních ptát na to, zda a kde hodlají ušetřit ve svých vlastních kapitolách," uvedl ministr financí Ivan Pilný (ANO). Návrh rozpočtu označil za kvalitní.

Babiš podotkl, že i v předchozích letech byly rozdíly mezi představami jednotlivých resortů a nánvrhem ministerstva financí kolem sta miliard korun, nakonec se ale podařilo dospět k dohodě. I nyní tak podle něj bude věc předmětem jednání, která potrvají až do konce září.

Bývalý ministr přitom kritizoval jednotlivé resorty za to, jak se státními prostředky zacházejí. "Ministři se chovají rozpočtově neodpovědně. K dubnu 2017 nečerpali z už schválených minulých rozpočtů jenom z českých peněz 47 miliard. Za další, katastrofálně čerpají evropské peníze," řekl. "Všichni mají velké oči, ale nedělají vůbec nic, aby šetřili a hledali vnitřní rezervy. A potom ani nečerpají rozpočet," uvedl.

Rozpočet podle MF počítá s posilováním bezpečnosti a protiteroristickými opatřeními, ministerstvu obrany i vnitra proto rozpočet stoupne. V případě školství MF navrhuje desetiprocentní nárůst tarifů učitelů, přidání jedné miliardy korun na podporu sportu nebo 1,6 miliardy na kariérní řád učitelů.

MF odmítlo i kritiku ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), že má nedostatek peněz na výstavby zařízení sociálních služeb. Podle ministerstva financí MPSV dlouhodobě nečerpá na tyto výstavby a rekonstrukce ani současný rozpočet.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) řekl ČTK, že ho překvapilo, když MF nereagovalo na požadavky diplomacie, které vychází ze zájmů České republiky. Černínský palác chce peníze zejména na kybernetickou bezpečnost nebo ekonomickou diplomacii. Zaorálek dodal, že rozpočtové požadavky ministerstva vycházejí ve velké míře z mezinárodních závazků Česka.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) bude chtít s Pilným (ANO) jednat o navýšení rozpočtu pro dopravu. Samo ministerstvo ve srovnání s letoškem přišlo v prvním návrhu rozpočtu na rok 2018 o zhruba 12 miliard Kč a mělo by mít 43 miliard Kč. S méně penězi z rozpočtu by měl hospodařit i Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který by měl příští rok z národních zdrojů dostat 45 miliard korun, což je meziroční pokles o sedm miliard Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) bude požadovat navýšení peněz o zhruba čtyři miliardy korun. Prostředky mají jít na kofinancování evropských operačních programů pro podnikání, využití tzv. brownfieldů pro nové investice a na zahlazování následků hornické činnosti. Na dotaz ČTK to dnes uvedlo ministerstvo. První návrh rozpočtu pro rok 2018 počítá pro MPO s částkou 35,6 miliardy korun, tedy o 2,7 miliardy méně než letos.

Resort kultury by v příštím roce mělo podle prvního návrhu rozpočtu hospodařit s více než 13 miliardami korun. Částka je o 518 milionů korun vyšší, než kolik činí výdaje úřadu v letošním roce. Pro letošní rok má ministerstvo k dispozici 12,7 miliardy. Jednání o navýšení rozpočtu mají podle úřadu směřovat k jednoprocentnímu podílu rozpočtu resortu na státním rozpočtu. Snahu o jeho dosažení obsahuje koaliční smlouva i programové prohlášení vlády.

Ministerstvo životního prostředí se bude snažit dojednat zvýšení svého rozpočtu o 200 milionů korun na provozní náklady. Celkový propad o 3,82 miliardy korun ministerstvu nevadí, rozpočet se bude moci operativně při čerpání evropských fondů navýšit, řekl ČTK ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Babiš navrhl pro resort na příští rok snížení výdajů na 13,09 miliardy korun.