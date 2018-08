Praha - Dostatek léků do lékáren budou muset zajistit přímo výrobci, plánuje ministerstvo zdravotnictví. Připravuje novelu zákona, v září půjde do připomínkového řízení. Mohla by začít platit v průběhu příštího roku, informovalo dnes ministerstvo v tiskové zprávě. Česko řeší problém s vývozem léků, které jsou v tuzemsku levnější než v okolních zemích. Kvůli volnému pohybu zboží v EU je ale možné je vyvážet.

"Některé léčivé přípravky se stávají lákavým zbožím pro přesměrování na jiné trhy, zejména v souvislosti s efektivní cenovou regulací léčivých přípravků v České republice, která zajišťuje pro české pacienty nižší ceny než v jiných státech Evropské unie," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.

České ministerstvo zdravotnictví se inspirovalo na Slovensku. Povinnost zásobování v případě nedostatku tam mají výrobci, kteří musejí zajistit, že bude pacientovi s platným receptem lék dodán. V Česku mají tuto povinnost distributoři léčiv, podle ministerstva i lékáren to ale moc nefunguje. Půjde o zákonem vymezené, takzvané emergentní situace, výrobce bude muset lék dodat do dvou dní.

Nedostatek léků v českých lékárnách je způsoben celou řadou faktorů, například výpadky ve výrobě, nutností stahovat z trhu šarže, u kterých se objevila závada v jakosti, nebo takzvanými reexporty neboli vývozy léků ze země. Ministerstvo už nyní u léků, u nichž je hrozí nedostatek, může vývoz mimořádně zakázat.

"Nově bude stanoveno, že léčivý přípravek dodaný na trh může dodat do jiného členského státu nebo do třetí země pouze takzvaný držitel rozhodnutí o registraci, tedy výrobce tohoto léčivého přípravku nebo jím písemně pověřený distributor," uvedlo ministerstvo. Ten si také musí vyhodnotit případné ohrožení dostupnosti.

"Předpokládáme, že do měsíce bude příslušná novela zákona o léčivech připravena v paragrafovém znění a spustí se připomínkové řízení ze strany odborné veřejnosti včetně České lékárnické komory a dalších zainteresovaných institucí," dodal náměstek.

Podle komory chybělo v polovině července v českých lékárnách asi 170 druhů léčiv. Nejčastěji chyběl v lékárnách Ercefuryl, lék na akutní průjem, Vasocardin na vysoký tlak, antibiotika Ospen a Doxybene či lék na léčbu prostaty Duodart. Chyběla také vakcína Havrix Junior na žloutenku typu A, která nemá v Česku adekvátní náhradu.